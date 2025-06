Al matrimonio di Bezos anche Bill Miller, chi è l'imprenditore tra i primi finanziatori di Amazon

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nella laguna di Venezia è arrivato lo yacht di Bill Miller, imprenditore tra i primi finanziatori di Amazon, tra gli invitati del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Miller, tra i più anziani dei 200 invitati, è tra i più rispettati “value investor” al mondo ed ebbe il merito di credere nell’azienda di Bezos quando altri analisti non la consideravano.

L’arrivo di Bill Miller a Venezia

Al molo Punta della Dogana, nel bacino di San Marco, è ormeggiato dal 25 giugno lo yacht l’Arience, 60 metri di lunghezza e 70 milioni di dollari di valore, di proprietà dell’imprenditore e filantropo Bill Miller.

Miller si trova a Venezia perché invitato al matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e di Lauren Sanchez. Come lui altre circa 200 persone parteciperanno ai festeggiamenti, che dureranno cinque giorni, fino al 29 giugno.

Il motivo per cui Miller è stato invitato al matrimonio va ricercato nella storia di Amazon. Nel 1997, quando la società era poco più di una libreria online, Miller vi investì 250 mila dollari. Continuò poi a difendere il suo investimento negli anni successivi, quando lo scoppio della dot-com bubble portò Amazon vicino al fallimento.

La carriera di Bill Miller

Nato nel 1950, Miller iniziò a lavorare per il fondo di investimento Legg Mason nel 1981 e dimostrandosi subito un abile investitore. Scalò le gerarchie della società fino a diventarne presidente nel 2007.

Miller è riconosciuto come uno dei più efficaci “value investor” in attività. La sua strategia di investimento si basa sulla ricerca di asset che ritiene sottovalutati dal mercato.

Una strategia che lo portò a investire in Amazon, ma anche ad acquistare grandi quantità di Bitcoin quando ancora la criptovaluta non aveva la fama odierna.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Miller parteciperà al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, un evento che porterà nella città lagunare decine di personaggi del mondo della finanza e del cinema americani.

Molti cittadini veneziani hanno criticato la gestione dell’evento, accusando l’amministrazione di aver affittato al miliardario spazi pubblici.

Il Comune di Venezia ha specificato che tutti gli spazi affittati da Bezos vengono regolarmente utilizzati per altri tipi di eventi, come congressi o meeting aziendali.