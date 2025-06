Il regalo di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia e la flotta di yacht in arrivo tra le polemiche

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia con una festa di tre giorni dal 26 al 28 giugno. Intanto la coppia ha staccato un assegno da un milione di euro per la città lagunare, gesto apprezzato dal governatore del Veneto Luca Zaia. Le indiscrezioni parlano di una flotta di yacht in arrivo con gli invitati, intanto continuano le proteste contro il matrimonio miliardario che blinderà la città.

Il regalo di Bezos e Sanchez a Venezia

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la sua futura moglie Lauren Sanchez hanno donato un milione di euro al consorzio scientifico “Corila” che coordina, a livello internazionale, le ricerche a tutela della laguna e di una città unica al mondo.

Il consorzio, che unisce Ca’ Foscari, Cnr e altri enti, ha confermato di essere stato contattato “già ad aprile”.

Fonte foto: ANSA

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Il governatore Luca Zaia ha preso positivamente la donazione: “Gesto d’amore per la città. Il Veneto ringrazia”.

La flotta di yacht in arrivo

A Venezia sono in arrivo più di duecento invitati “super vip” tra cui la famiglia Trump, con la figlia Ivanka, il marito Jared Kushner e forse il primogenito Don Jr. con la nuova fidanzata Bettina Anderson, e tantissime altre “star”.

Dovrebbero arrivare Leonardo Di Caprio, Kim Kardashian, Mick Jagger, Bill Gates e molti altri.

In arrivo anche una flotta di yacht, tra cui Koru, il veliero a tre alberi di Jeff Bezos da mezzo miliardo di dollari.

Secondo alcuni media americani, starebbe già navigando nell’Adriatico con Bezos e Sanchez a bordo, scortato a vista dalla nave d’appoggio Abeona, un dinghy da oltre settanta metri completo di eliporto.

Ma oltre al superyacht di Mr Amazon, nei prossimi giorni, dovrebbero raggiungere la Serenissima dal mare altri nove yacht con gli ospiti a bordo.

I festeggiamenti a bordo del veliero più grande del mondo

Koru sarebbe il veliero più grande al mondo con i suoi 127 metri di lunghezza. Qui avverrà una parte dei festeggiamenti per le nozze, proprio sull’imbarcazione in cui Bezos avrebbe chiesto a Sanchez di sposarlo.

Il veliero ospita 18 persone nelle cuccette e 36 membri dell’equipaggio. Ha una piscina e tre vasche idromassaggio. Batte bandiera delle Isole Cayman e può raggiungere una velocità di 17 nodi all’ora.

La poppa a canoa garantisce la privacy e la polena dell’imbarcazione sarebbe ispirata alla futura sposa, anche se lei smantisce.

Le polemiche sul matrimonio a Venezia di Bezos

Oltre alla flotta di yacht, sono attesi numerosi voli privati all’aeroporto Marco Polo, tra martedì e mercoledì. Si parla di ottanta o novanta velivoli, più di un G7.

Ma non mancano le polemiche da parte di chi vede il matrimonio di Bezos in laguna come l’ennesima svendita di Venezia. I No Space for Bezos hanno riempito l’ex Serenissima di manifesti e annunciano il blocco navale dei canali, un tuffo collettivo e l’assedio di tutte le calli che portano alla Misericordia.

A Euronews Marta Sottoriva, organizzatrice della campagna No Space for Bezos, ha dichiarato che la protesta non è contro il matrimonio in sé, ma contro ciò che simboleggia per Venezia.

“Non stiamo protestando contro le nozze, ma contro la visione di Venezia come una città in cui si viene solo per consumare“, ha detto.

Secondo Sottoriva, Venezia guarda sempre più ai turisti e ai grandi eventi, trascurando le esigenze dei residenti. Una direzione che sta portando “allo spopolamento e alla chiusura di molti servizi e spazi per i locali”. In questo senso, il matrimonio di lusso e l’overtourism rappresentano due facce della stessa medaglia: “Una visione della città come merce”.

La campagna mira a ostacolare simbolicamente le nozze. La manifestazione principale è prevista per il 28 giugno. “Creeremo disagi e ritardi, renderemo visibile la protesta”, ha spiegato Sottoriva.

Le azioni pacifiche comprenderanno blocchi stradali, l’intasamento dei canali con barche e kayak, e tuffi in acqua. Gli attivisti si aspettano un’ampia partecipazione. “Ci sarà anche musica – sarà una festa anche per la città”, ha detto Sottoriva.