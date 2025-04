Vaporetto contro il ponte di Rialto a Venezia, a bordo molti turisti: problemi al timone e lo schianto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un vaporetto si è scontrato con una delle volte del Ponte di Rialto sul Canal Grande di Venezia, dopo che un problema al timone lo aveva reso ingovernabile; l’impatto ha causato un forte rumore, ma nessuna conseguenza per i turisti a bordo o per il ponte.

Lo schianto del vaporetto contro il Ponte di Rialto

Un vaporetto della linea 2 del servizio pubblico di trasporto passeggeri di Venezia si è scontrato contro una delle volte che sorreggono il Ponte di Rialto, uno dei più famosi tra quelli che scavalcano il Canal Grande della città lagunare.

Il traghetto era appena partito dal vicino attracco di Rialto e trasportava un gran numero di turisti, che stavano visitando Venezia, quindi la velocità raggiunta era piuttosto bassa.

Fonte foto: ANSA Il vaporetto fermo contro il Ponte di Rialto

Al momento dell’impatto nella zona, molto affollata di visitatori, si è sentito un forte rumore di lamiere, mentre l’inerzia e la corrente trascinavano l’imbarcazione contro la base del ponte.

Le cause dell’incidente a Venezia

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa e immediatamente successive all’impatto tra il vaporetto e il Ponte di Rialto, all’origine dell’incidente ci starebbe stato un guasto.

Per un problema tecnico, il timone dell’imbarcazione avrebbe smesso di rispondere ai comandi dei manovratori, che quindi non sarebbero stati in grado di deviare la rotta del vaporetto, diretto lentamente contro il ponte di Rialto.

Fortunatamente, sempre secondo le ricostruzioni, il guasto è avvenuto pochi istanti dopo la partenza, circostanza che ha permesso di limitare i danni ai passeggeri e al ponte stesso.

Dinamica e conseguenze dello scontro a Venezia

Poco dopo aver lasciato l’attracco Rialto, il vaporetto completamente fuori controllo a causa di un guasto al timone, si sarebbe messo di traverso lungo il canale, spinto dalla corrente e dall’inerzia guadagnata in partenza.

Ha quindi proseguito la propria rotta in direzione della stazione ferroviaria, ma girato perpendicolarmente al canale, andando inevitabilmente a toccare la base del ponte di Rialto.

Nessuna delle persone a bordo sarebbe rimasta ferita, né i manovratori né i turisti che avevano affollato l’imbarcazione per lasciare Venezia. Minimi anche i danni alla base del ponte.