Al Pacino è il primo attore a far visita a Papa Leone XIV, perché gli ha regalato un modellino di Maserati

Al Pacino è la prima star hollywoodiana a essere ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV. L’attore 85enne, assieme al produttore cinematografico Andrea Iervolino, è stato protagonista di un’udienza ufficiale con il neoeletto Pontefice. Durante l’incontro è stato regalato al Santo Padre un modellino di Maserati.

Al Pacino e Andrea Iervolino ricevuti da Papa Leone XIV: l’incontro

Attualmente Al Pacino e Iervolino si trovano in Italia per girare il film ‘Maserati: The Brothers’, la cui trama ripercorre la storia dei fratelli che fondarono a Bologna nel 1914 il marchio automobilistico poi divenuto famoso in tutto il mondo.

Il produttore e l’attore sono stati ricevuti dal Pontefice in Vaticano lo scorso lunedì.

Così in una nota lo staff di Iervolino: “Siamo onorati di annunciare che questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata presso la Santa Sede una delegazione del film ‘Maserati: The Brothers’, tra cui l’attore premio Oscar Al Pacino e il produttore del film Andrea Iervolino”.

“L’incontro – prosegue il comunicato – è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, incentrato su valori condivisi che sono al centro sia della Chiesa cattolica che del film: l’unità familiare, l’amore, la compassione e l’importanza di contribuire al bene comune”.

“Questi valori – si legge sempre nella nota -, che Papa Leone XIV ha costantemente sottolineato nei suoi recenti messaggi al mondo, risuonano profondamente con la storia dei fratelli Maserati: una famiglia la cui eredità è stata costruita non solo su innovazione ed eccellenza, ma anche su un profondo rispetto reciproco, solidarietà e una visione condivisa”.

Il dono al Santo Padre

Nel corso dell’udienza, alla luce del discorso sui valori rappresentati nel film, Iervolino e Al Pacino, come testimoniato da una foto condivisa da Variety, hanno donato al pontefice un modellino di Maserati. L’oggetto è stato consegnato in una teca di vetro.

Nel lungometraggio, Pacino interpreta l’imprenditore Vincenzo Vaccaro, uno dei primi investitori dell’azienda. Nel cast figurano altre star hollywoodiane tra cui Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba.

Al Pacino e il rapporto con la fede cattolica

Al Pacino è stato cresciuto secondo i principi cattolici dai suoi genitori di origine italiana nella New York degli anni ’40. La sua fede ha vacillato quando è stato rianimato dai paramedici mentre era affetto da Covid nel 2020.

“Credo di aver sperimentato la morte quel giorno”, ha raccontato Pacino nella sua autobiografia del 2024, ‘Sonny Boy’ . “Sono tornato e posso dire che non c’era niente là fuori. È finita. Sei qui, poi non ci sei più.”