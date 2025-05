Alvaro Vitali lasciato dalla moglie Stefania Corona perché "fa il galletto", l'accusa dell'ex all'attore

Stefania Corona ha lasciato Alvaro Vitali dopo 27 anni di relazione. I due sono stati fidanzati per sette anni e sposati per 20. In un’intervista la donna ha spiegato di aver sacrificato la sua vita e la sua felicità per il marito e di essere ormai diventata come fosse trasparente.

Stefania Corona lascia Alvaro Vitali

In un’intervista al settimanale Chi, Stefania Corona ha detto di essersi stancata di “essere trasparente” e di voler “pensare un po’ di più a me stessa”.

La donna ha raccontato di aver dedicato “27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni”.

Fonte foto: IPA

Stefania Corona e Alvaro Vitali

L’attore, secondo quella che per quasi trent’anni è stata la sua compagna di vita, pensava molto a se stesso, anche come personaggio facendo sentire la moglie “dieci passi indietro, nell’ombra. E, anno dopo anno, sperando che le cose potessero cambiare, mi sono resa conto che siamo stati grandi colleghi ma non è stato un marito, non riesce proprio a farlo”.

Alvaro Vitali “fa il galletto”

L’allontanamento tra i due, lei 64 anni e lui 75 anni, sarebbe dovuto anche agli impegni lavorativi di Alvaro Vitali nei quali la moglie non viene coinvolta.

“Ci sono tanti personaggi, tante donne, ragazze, persone che gli girano attorno. Quando fa lavori nei quali io non sono coinvolta – ha detto Stefania Corona – tipo lo spot pubblicitario, il post di TikTok circondato da ragazze, gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino”.

Stefania ha confessato di credere che “Alvaro si senta libero, è come se non vedesse l’ora anche lui di separarci, di non avere una persona così presente come sono stata io. Si sta montando la testa, perché ha molti impegni di lavoro da solo”.

La vita di coppia di Alvaro Vitali e Stefania Corona

Stefania Corona e Alvaro Vitali si sono conosciuti nel 1998 e si sono sposati nel 2006. La donna ha raccontato che “all’inizio era tutto nuovo, stimolante” ma con il tempo lei si è sentita diventare invisibile ed è stato come se i due non fossero “più una coppia, ma due persone che condividevano una casa”.

La moglie dell’attore è stata accanto a Vitali anche nei momenti difficili, come l’ictus che ha colpito l’uomo due anni dopo l’inizio della loro convivenza.

Stefania Corona ha spiegato che “la vita insieme ad Alvaro è stata molto complicata. Ero molto giovane e mi sono ritrovata già dopo due anni che viviamo insieme ad affrontare una prima tragedia: un ictus che lo ha colpito e che si è risolto benissimo, anche se ha avuto un forte impatto sulla sua vita matrimoniale e professionale”.

Nonostante le varie prove superate, la relazione tra i due è però giunta al capolinea con Stefania Corona decisa a voler tornare a pensare un po’ più a se stessa.