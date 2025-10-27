Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati raggiunti da due misure cautelari per una serie di rapine aggravate, lesioni personali aggravate, percosse, danneggiamento e porto abusivo d’armi, a seguito dei gravi episodi avvenuti la notte di Ferragosto 2025 sulla spiaggia “Sbocco” del litorale sud di Marsala. Le misure sono state eseguite sabato 25 ottobre su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, dopo che i due giovani erano stati individuati come responsabili di una serie di aggressioni e rapine ai danni di venditori ambulanti extracomunitari e di un cittadino locale.

Le indagini e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica di Marsala ha coordinato le indagini che hanno portato all’emissione di due misure cautelari da parte del Gip. I destinatari sono Flavio Raineri, classe 2000, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, e Samuel Crimi, classe 2005, anch’egli con precedenti di polizia. Per Raineri è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Crimi è stato posto agli arresti domiciliari.

La notte di Ferragosto: escalation di violenza sulla spiaggia

I fatti contestati risalgono alla notte di Ferragosto 2025, quando sulla spiaggia “Sbocco” del litorale sud di Marsala si sono verificati una serie di episodi di violenza e rapina in rapida successione. Scene da ‘Arancia Meccanica‘. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due giovani hanno agito in concorso tra loro, creando un clima di paura tra i presenti.

Le vittime: venditori ambulanti e un cittadino locale

La sequenza degli eventi ha avuto inizio con l’aggressione a un venditore ambulante extracomunitario, che è stato prima picchiato brutalmente e poi derubato del portafogli. Poco dopo, un secondo venditore ambulante, anch’egli straniero, è stato preso di mira: i due indagati lo hanno colpito e gli hanno lanciato contro delle bottiglie. L’escalation è culminata con l’aggressione a un terzo extracomunitario, ferito al volto con un coltello e con il collo di una bottiglia di vetro. Anche quest’ultima vittima è stata rapinata, questa volta della propria autovettura.

La fuga e il danneggiamento

Uno dei due giovani, dopo essersi impossessato dell’auto della vittima, si è dato alla fuga, terminando la corsa contro il cancello di un’abitazione nei pressi della spiaggia. Nel tentativo di fermare l’azione delittuosa, anche un cittadino marsalese è stato aggredito con calci e pugni dai due responsabili.

Le indagini e le responsabilità

L’attività investigativa, condotta dalla Procura della Repubblica in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala, ha consentito di raccogliere elementi indiziari rilevanti a carico di Raineri e Crimi.

