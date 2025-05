Andirivieni sospetto e cocaina nascosta nel frigo, 22enne beccato dopo i blitz in due appartamenti a Taranto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Taranto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno scoperto un traffico sospetto in uno stabile del capoluogo jonico.

Indagini e perquisizioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dall’osservazione di un continuo andirivieni di giovani in via Maturi, molti dei quali noti come assuntori di droghe. Gli agenti hanno individuato un pregiudicato residente al quinto piano, già arrestato in passato per spaccio.

Scoperte e arresto

Durante un appostamento, il giovane è stato visto entrare e uscire furtivamente da un altro stabile in via Icco. Una perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di 16 involucri di cocaina nella tasca del suo giubbotto. Successivamente, un’altra perquisizione ha permesso di scoprire 40 grammi di cocaina nel frigorifero di un appartamento in via Icco.

Conseguenze legali

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Si ricorda che, per l’indagato, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA