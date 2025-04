Andrea Miceli ha portato in salvo la fidanzata prima di morire a Monreale, il gesto di uno dei ragazzi uccisi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Miceli è uno dei tre ragazzi morti nella folle rissa con colpi di pistola avvenuta sabato sera a Monreale, in provincia di Palermo. Da quanto emerso prima di morire il giovane ha portato in salvo la fidanzata, per poi tornare in piazza per aiutare il cugino, anche lui coinvolto nella rissa.

Il gesto di Andrea Miceli

Vanno avanti le indagini per fare luce sulla maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Monreale, in cui sono morti tre ragazzi e altri due sono rimasti feriti.

Intanto però dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, riporta Adnkronos, emerge il gesto di una delle tre vittime, che avrebbe portato in salvo la sua ragazza prima di morire.

Secondo quanto ricostruito Andrea Miceli, 26 anni, ha accompagnato la fidanzata in auto e le ha chiesto di chiudersi dentro.

Poi è tornato nel luogo dove era in corso la rissa, per aiutare il cugino, ed entrambi sono stati colpiti da dei proiettili.

Miceli è deceduto domenica mattina all’ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. La ragazza è ora sotto choc in ospedale.

Le altre vittime della rissa a Monreale

Oltre ad Andrea Miceli nella rissa sono morti Salvatore Turdo, suo cugino di 23 anni, e Massimo Pirozzo, di 26 anni.

Altre due persone sono rimaste ferite: un ragazzo di 16 anni e un uomo di 33 anni. Tutte le vittime i feriti sono di Monreale.

Le indagini

In corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Palermo, per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.

La maxi rissa, durante la quale sono volati numerosi colpi di pistola, almeno una decina, è avvenuta di fronte a una pizzeria nei pressi della piazza centrale di Monreale, davanti a decine di persone.

Da quanto emerso si sarebbe trattato di uno scontro tra due gruppi di giovani, uno di monrealesi e l’altro di palermitani.

Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze delle tante persone presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento non ci sono indagati.