Spari in piazza a Monreale, tre ragazzi morti e altri due feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano

Tre ragazzi sono morti e due sono rimasti feriti al culmine di una lite finita a colpi di pistola in piazza a Monreale. Gli spari sono stati esplosi davanti a una folla di un centinaio di persone che ha assistito alla scena nel centro del comune in provincia di Palermo. Secondo quanto ricostruito finora, la rissa sarebbe scoppiata davanti a una pizzeria per futili motivi.

Gli spari in piazza a Monreale

La lite sarebbe degenerata davanti al Duomo di Monreale, nella piazza principale del comune del Palermitano, intorno all’una della notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile.

Da quanto riportato da Repubblica, le vittime sarebbero Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 26 e Andrea Miceli, 26. Gli altri due ragazzi rimasti feriti avrebbero 33 e 16 anni.

Carabinieri al lavoro sulle indagini davanti al Duomo a Monreale

La lite

Stando alle prime ricostruzioni, i due gruppi di ragazzi si sarebbero affrontati in piazza dopo una discussione nata per futili motivi davanti a una pizzeria.

In piazza, uno degli autori della rissa ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda.

Le vittime

Le tre giovani vittime sarebbero tre ragazzi incensurati di Monreale. Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono morti subito dopo l’arrivo negli ospedali Ingrassia e Civico di Palermo.

Andrea Miceli è morto dopo il ricovero in gravissime condizioni in un ospedale del capoluogo.

Notizia in aggiornamento…