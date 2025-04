Fermati quattro minorenni incappucciati e armati fino ai denti, sventata maxi rissa a Bolzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di quattro adolescenti fermati e numerose armi sequestrate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bolzano. Un gruppo di giovani è stato sorpreso mentre si preparava a una rissa preordinata, grazie alla segnalazione tempestiva dei residenti.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un gruppo di persone in atteggiamento sospetto in via Mendola – via Penegal. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono giunti immediatamente sul posto, trovando un gruppo di circa una quindicina di adolescenti, alcuni dei quali incappucciati, che alla vista delle forze dell’ordine si sono dati alla fuga.

Inseguimento e sequestro

Durante l’inseguimento, i giovani si sono dispersi nei cortili interni dei palazzi della zona, abbandonando numerose armi improprie come manganelli telescopici, tirapugni in metallo, coltelli, spranghe di ferro, catene e cacciaviti. Gli agenti sono riusciti a fermare quattro di loro e a riconoscerne un altro, che però è riuscito a fuggire.

Identificazione e denunce

I ragazzi, tutti minorenni e privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per essere identificati e perquisiti. Anche il quinto ragazzo, riconosciuto per i precedenti a suo carico, è stato successivamente fermato e portato negli uffici di Largo Palatucci. I genitori sono stati convocati e i giovani riaffidati a loro dopo gli atti di Polizia Giudiziaria.

Prevenzione e misure

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto l’applicazione di specifiche misure di prevenzione personali nei confronti dei giovani denunciati. Sartori ha sottolineato l’importanza di prevenire la devianza giovanile attraverso l’educazione alla legalità e la presenza della Polizia di Stato nelle scuole.

Fonte foto: IPA