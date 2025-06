Antonio Pietro Ghiaccio morto a San Vero Milis travolto da un'auto pirata, era vicesindaco di Scano Montiferro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto investito il 54enne Antonio Pietro Ghiaccio, vicesindaco del comune di Scano di Montiferro in provincia di Oristano. L’uomo era rimasto senza benzina e stava spingendo la sua moto sul ciglio della strada, in attesa che un amico arrivasse ad aiutarlo. Il pirata della strada che ha investito Ghiaccio è fuggito. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Incidente mortale sulla provinciale 10

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero tre le auto coinvolte nei fatti, a vario titolo. Ma solo una di esse, quella guidata dal pirata che è scappato, sarebbe la causa della morte di Antonio Pietro Ghiaccio.

Mentre era in panne sulla strada provinciale 10, l’uomo sarebbe stato sfiorato da una prima auto, ma senza riportare danni. Poi una seconda auto l’ha travolto ed è fuggita. Una terza auto ha infine centrato la motocicletta, una Harley Davidson.

L’incidente è avvenuto nel territorio di San Vero Milis. Il vicesindaco Antonio Pietro Ghiaccio stava tornando a casa a Scano di Montiferro, comune di 1.400 abitanti in provincia di Oristano

Il primo e il terzo automobilista si sono fermati per prestare soccorso e chiamare le autorità. Al loro arrivo, gli operatori del 118 hanno solo potuto certificare il decesso.

L’incidente mortale si è verificato nel territorio di San Vero Milis, in provincia di Oristano. Ghiaccio era sulla via del ritorno e si trovava a mezzora da casa. Le due auto e la moto sono state poste sotto sequestro.

Una strada pericolosa

Nel commentare la notizia sui social, alcuni utenti si riferiscono alla strada provinciale 10 come a un’arteria pericolosa, percorsa da un traffico importante e che necessiterebbe di modifiche e dell’introduzione di autovelox fissi nei punti critici.

Il cordoglio di Scano di Montiferro

Sotto shock la piccola comunità di Scano di Montiferro, dove Antonio Pietro Ghiaccio era anche assessore al Verde Pubblico, al Decoro Cittadino e allo Sport.

I membri dell’associazione culturale S’Ainu Orriadore si dicono “sconvolti e distrutti” per la perdita di un “fratello” e “amico“.

Gli amici del Motoclub Bardaneris si dicono increduli per la perdita di una “persona sincera e vera” per la quale la moto era “vita e rispetto”.

Chi ha conosciuto Antonio Pietro Ghiaccio, stando alle testimonianze riportate sui social, parla di un uomo dall’aspetto da duro, ma dal cuore generoso e puro che teneva alla sua comunità. “Era una persona squisita“, è una delle frasi ricorrenti.