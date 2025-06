Tre morti in un devastante incidente stradale a Chieti, vittime estratte dalle lamiere con una gru

Tragico incidente stradale a Chieti. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla SS 656, nei pressi dello stadio “Angelini”. Drammatico il bilancio: tre i morti. A perdere la vita due donne e un uomo. Una quarta persona è rimasta coinvolta nello schianto ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo l’impatto devastante tra le due vetture, un terzo veicolo è stato coinvolto nel sinistro.

Drammatico incidente stradale a Chieti, tre morti sulla SS 656

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 8 giugno, intorno alle ore 17, sulla SS 656, nel tratto di strada che da Chieti porta al casello di Brecciarola. Secondo le primissime ricostruzioni ci sarebbero tre vittime, due donne e un uomo.

La quarta persona rimasta coinvolta nell’impatto è stata ricoverata in ospedale. Come riferisce il quotidiano Il Corriere della Sera, le sue condizioni sarebbero gravi.

Ad essersi impattate sono state una Bmw, una Toyota Urban Cruiser e una Ford Fiesta. Le persone decedute, sempre secondo le prime ricostruzioni relative alla tragedia, erano quelle a bordo della Toyota. Al volante del mezzo c’era l’uomo.

I soccorsi, persone estratte dalle lamiere con una gru

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale di Chieti, il personale del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco.

I pompieri, anche grazie all’aiuto di una gru, hanno dovuto estrarre i corpi degli automobilisti dalle lamiere delle auto distrutte.

Su quanto avvenuto indagano gli agenti della polizia locale di Chieti, presenti sul luogo della tragedia per svolgere i rilievi di rito e per fare luce sulla precisa dinamica dell’incidente mortale.

Strada chiusa al traffico

Il tratto di strada in corrispondenza del km 0,400 a Chieti è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e per permettere ai soccorsi di agire senza impedimenti.

La circolazione è stata deviata in loco su percorsi alternativi, con il supporto del personale Anas su strada e delle forze dell’ordine.