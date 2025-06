Incidente stradale choc a Montichiari, morto 60enne sbalzato contro la recinzione dell’aeroporto: la dinamica

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragico incidente stradale sulla Sp37 a Montichiari, in provincia di Brescia: un motociclista di 60 anni è morto nel pomeriggio di domenica 1 giugno dopo un violento scontro frontale con un’auto. L’uomo è stato sbalzato dalla sella per decine di metri, finendo contro la recinzione dell’aeroporto. Inutili i soccorsi. Indaga la Polizia locale. La tragedia di domenica arriva a pochi giorni da un altro drammatico incidente avvenuto nello stesso comune.

Incidente stradale choc a Montichiari

Come riporta il Giornale di Brescia, un nuovo, tragico incidente a Montichiari. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica 1 giugno, lungo la strada provinciale 37, in un tratto che costeggia l’aeroporto Gabriele D’Annunzio.

Per cause ancora da chiarire, una moto condotta da un uomo di 60 anni e un’automobile si sono scontrate frontalmente.

L’incidente stradale è avvenuto a Montichiari, in provincia di Brescia

L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato dalla sella e il suo corpo è finito a decine di metri di distanza, contro la recinzione dell’aeroporto. L’uomo è morto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

Morto un 60enne

Il conducente dell’auto coinvolta è rimasto illeso, ma sotto shock. Gli agenti della Polizia Locale di Montichiari hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Al momento non è stato diffuso il nome della vittima, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo residente nella zona, noto tra gli appassionati delle due ruote.

Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale. I vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia locale hanno messo in sicurezza l’area, in attesa degli sviluppi investigativi.

Il precedente: la morte di Fatou Ba

Lo scorso 27 maggio, sempre a Montichiari, lungo la Sp236, ha perso la vita Fatou Ba, 45 anni, madre di tre figli e residente a Carpenedolo. La sua Peugeot si è scontrata frontalmente con una Mercedes NCC, guidata da un 56enne finito in Rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes avrebbe effettuato un sorpasso azzardato, invadendo la corsia opposta.

Anche in quel caso l’impatto è stato violentissimo: l’auto di Fatou Ba è stata ridotta a un groviglio di lamiere. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.