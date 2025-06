Scappano dai carabinieri e causano un incidente a Bologna, il bilancio è di un morto e un ferito: un arrestato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un’auto in fuga dai carabinieri si è schiantata contro un’altra vettura nella notte a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. Il bilancio è di un morto e una donna in gravi condizioni. Uno dei fuggitivi, 22 anni, è stato arrestato per omicidio stradale.

Scappano da controllo carabinieri

Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto (Bologna), una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una Bmw con tre giovani a bordo per un normale controllo.

Alla vista dei militari, il conducente ha accelerato improvvisamente, ignorando l’alt. La fuga è proseguita ad alta velocità tra le strade del piccolo comune, dove era in corso una festa di Paese con molta gente presente.

Fonte foto: ANSA In foto i resti della vettura colpita dalla Bmw in fuga

I carabinieri hanno seguito il mezzo con le sirene e i lampeggianti attivi, mantenendo una certa distanza per motivi di sicurezza e per segnalare il pericolo agli altri automobilisti in transito.

La dinamica dell’incidente

Durante la corsa, la Bmw in fuga dagli agenti ha impattato violentemente contro un’altra auto in transito, una vettura con a bordo una coppia di coniugi che stavano raggiungendo il figlio a una festa.

Lo schianto è stato molto forte. Il marito, di 56 anni, è morto sul colpo a causa del forte impatto. La moglie, 52enne, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Il bilancio

Il tragico incidente ha provocato la morte dell’uomo e il grave ferimento della donna. I tre occupanti della Bmw sono fuggiti a piedi dopo l’impatto. Due di loro sono stati bloccati poco dopo nei pressi del luogo dell’incidente.

Il terzo, un 22enne alla guida del veicolo, è stato rintracciato in un secondo momento nella sua abitazione e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.