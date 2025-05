Arrestato con cocaina e contanti in centro a Firenze, blitz della Polizia contro lo spaccio in città

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato effettuato a Firenze durante i controlli straordinari della Polizia. L’operazione, mirata a prevenire reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, ha coinvolto diverse aree della città.

Intensificazione dei controlli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli straordinari nel capoluogo toscano sono stati predisposti dal Questore di Firenze per contrastare il degrado urbano e il disturbo della quiete pubblica. Le operazioni si sono concentrate nelle zone centrali della città, tra cui Piazza Stazione, via Maso Finiguerra e via Fiume.

Dettagli dell’operazione

Durante le attività, oltre 100 persone sono state identificate e un individuo è stato arrestato per illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati circa 10 gr. di cocaina e 205 € in denaro. Inoltre, 54 gr. di hashish sono stati sequestrati a carico di ignoti.

Controlli amministrativi e sospensione di licenza

Proseguono anche i controlli di natura amministrativa. A Empoli, dal 15 maggio 2025, è stata sospesa la licenza per 10 giorni a un pub di via Ricasoli, a causa della presenza di avventori con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Durante i controlli, è stata rinvenuta sostanza stupefacente nei bagni del locale.

Altre operazioni nei comuni limitrofi

Le operazioni hanno interessato anche i comuni di Castelfiorentino e Sesto Fiorentino. A Castelfiorentino, l’attività di controllo ha riguardato le aree circostanti la stazione ferroviaria, con 60 persone identificate e 2 esercizi pubblici controllati.

Si precisa che l’effettiva responsabilità della persona indagata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico dovranno essere valutate nel corso del processo, e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA