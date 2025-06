Arrestato per evasione a Schio, 43enne catturato su un treno durante un controllo di routine

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria a bordo di un treno in partenza da Schio. In manette è finito un 43enne che è stato fermato per evasione dagli arresti domiciliari. L’arresto è avvenuto il 12 giugno scorso, intorno alle 14:00, durante un controllo di routine.

Il controllo a bordo del treno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 12 giugno, gli agenti della Polizia Ferroviaria erano impegnati in un servizio di scorta a bordo del convoglio R16078, in partenza dalla stazione di Schio. Durante il controllo, è stato fermato D.B.G., un cittadino italiano di 43 anni, che ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza.

La scoperta della violazione

Gli accertamenti effettuati presso la banca dati delle forze dell’ordine hanno rivelato che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari dal 6 giugno 2025, a seguito della commissione dei reati di porto abusivo d’armi e possesso di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, è stato tratto in arresto per evasione e, dopo aver consultato il Sostituto Procuratore di turno, è stato riportato alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Convalida dell’arresto

Nella mattinata successiva, presso il Tribunale di Vicenza, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione è stata parte di un incremento dei servizi di scorta sui convogli ferroviari, voluto dal Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e turisti nel territorio vicentino durante il periodo estivo.

Un impegno costante per la sicurezza

Da inizio 2025, la Sezione di Polizia Ferroviaria di Vicenza ha scortato 180 convogli sulla linea Vicenza-Schio, procedendo all’identificazione di circa 2500 persone. Questo impegno costante sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sui mezzi di trasporto pubblico, per prevenire e contrastare attività illecite.

Fonte foto: IPA