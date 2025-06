Ascolti tv ieri domenica 29 giugno chi ha vinto tra Imma Tataranni, Report e Pino Insegno con Facci Ridere

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 29 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Techetechetè che batte Paperissima Sprint (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a chiudere davanti a Torino is Fantastic (Canale 5) e Report (Rai 3). Ai piedi del podio Flamengo – Bayern Monaco (Italia 1), Facci ridere (Rai 2), Il momento di uccidere (La7), Freedom (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Mondiale per club, Report, Gerry Scotti e Pino Insegno

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Torino is fantastic : 2.423.000 spettatori (20,8%);

: 2.423.000 spettatori (20,8%); Rai 1, Imma Tataranni : 1.607.000 spettatori (12,5%);

: 1.607.000 spettatori (12,5%); Italia 1, Flamengo – Bayern Monaco: 1.348.000 spettatori (11,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Report : 1.173.000 spettatori (8,5%);

: 1.173.000 spettatori (8,5%); Rai 2, Facci ridere : 754.000 spettatori (5,9%);

: 754.000 spettatori (5,9%); Rete 4, Freedom : 450.000 spettatori (3,9%);

: 450.000 spettatori (3,9%); La7, Il momento di uccidere : 435.000 spettatori (3,5%);

: 435.000 spettatori (3,5%); Nove, Little Big Italy : 342.000 spettatori (2,5%);

: 342.000 spettatori (2,5%); Tv8, I delitti del BarLume: 262.000 spettatori (2%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.445.000 spettatori (20,3%);

: 2.445.000 spettatori (20,3%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 1.825.000 spettatori (17,4%);

: 1.825.000 spettatori (17,4%); Rai 3, TGR: 1.710.000 spettatori (14%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.409.000 spettatori (12,2%);

: 1.409.000 spettatori (12,2%); Tv8, Formula 1: 1.180.000 spettatori (9,9%);

1.180.000 spettatori (9,9%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.135.000 spettatori (11,3%);

: 1.135.000 spettatori (11,3%); Rete 4, La promessa : 717.000 spettatori (5,6%);

: 717.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 586.000 spettatori (4,5%);

: 586.000 spettatori (4,5%); Italia 1, CSI: 499.000 spettatori (4%);

499.000 spettatori (4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 413.000 spettatori (3,8%);

413.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Blue Bloods : 370.000 spettatori (2,9%);

: 370.000 spettatori (2,9%); Rai 2, Tg2 Dossier : 212.000 spettatori (2,1%);

: 212.000 spettatori (2,1%); La7, Eden : 160.000 spettatori (1,6%);

: 160.000 spettatori (1,6%); Nove, Jumanji : 138.000 spettatori (1,3%);

: 138.000 spettatori (1,3%); Rai 2, Radio2 Social Club: 129.000 spettatori (1,1%).

I dati dell’access prime time, i risultati di Techetechetè

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè : 2.884.000 spettatori (20,5%);

: 2.884.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.191.000 spettatori (15,6%);

: 2.191.000 spettatori (15,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 787.000 spettatori (5,8%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 738.000 spettatori (5,2%);

: 738.000 spettatori (5,2%); Italia 1, NCIS : 898.000 spettatori (6,5%);

: 898.000 spettatori (6,5%); La7, In Onda: 883.000 spettatori (6,3%).