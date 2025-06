Attacco di panico mentre fa parasailing, modella di 19 anni si slaccia l'imbragatura e si getta nel vuoto

Una studentessa e modella di 19 anni è morta in Montenegro cadendo nel vuoto. La giovane si è slacciata la cintura che la teneva al paracadute mentre faceva parasailing. Il dramma è stato ripreso anche in un video. Sul caso è stata aperta un’inchiesta ma si ipotizza un improvviso attacco di panico che si è rivelato fatale.

La 19enne si getta nel vuoto

Tijana Radonjic era una studentessa presso la “Mileva Marić Ajnštajn” Technical School e una modella senza esperienza precedente di parasailing.

Nel video Tijana appariva felice, sorridente e agitava la mano a bassa quota, come confermato da testimoni e dalle riprese di un parente che la stava filmando.

Tuttavia quando il parasail ha raggiunto circa 50 metri di altezza la situazione è cambiata drasticamente.

Testimoni hanno riferito di averla sentita urlare “Mettetemi giù!” e “Aiutami!”, indicando un possibile attacco di panico.

In quel momento, Tijana ha slacciato la sua imbracatura di sicurezza, rimuovendo anche il giubbotto di salvataggio, ed è precipitata in mare.

I soccorsi e il recupero del corpo

I soccorsi sono stati immediati con le ricerche via mare partite subito ma quando il corpo della 19enne è stato trovato era troppo tardi. Tijana Radonjic era già morta.

Secondo i media locali, alla scena hanno assistito molti spettatori che erano sulla spiaggia e che avrebbero sentito la ragazza urlare in preda al panico.

Le autorità montenegrine stanno indagando sull’incidente per determinare se sia stato un incidente o un gesto intenzionale, anche se la famiglia contesta fermamente che possa essersi trattato di un gesto volontario.

Il viaggio promozionale e il commento dell’agenzia

Il 28 maggio 2025, Tijana Radonjic stava partecipando a un giro promozionale gratuito in parasail offerto da un’agenzia sportiva acquatica di Budva, una città del Montenegro sul Mare Adriatico, come parte di un video promozionale per la compagnia, con l’obiettivo di attrarre turisti per la stagione estiva.

Mirko Krdzic, proprietario della compagnia di parasailing, ha espresso shock, dichiarando: “Non ha mostrato paura di volare, ha seguito l’addestramento, e poi è avvenuta la tragedia”. Sono in corso ispezioni tecniche sull’attrezzatura, ed è stata predisposta un’autopsia per fornire ulteriori approfondimenti.