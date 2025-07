Battello turistico si capovolge in Vietnam con 53 persone, almeno 28 i morti. A bordo anche 20 bambini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il battello turistico Wonder Sea si è capovolto nelle acque della baia di Ha Long, popolare destinazione nel nord del Vietnam. A bordo vi erano 53 persone, tra cui una ventina di bambini. Sono almeno 28 le vittime del naufragio, decine i dispersi. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo 12 persone, ma le operazioni di salvataggio sono rese difficili dalla tempesta in arrivo.

Naufragio del battello turistico

Una violenta burrasca ha colpito l’area settentrionale del Vietnam, causando il naufragio di un battello turistico.

L’imbarcazione Wonder Sea, sulla quale viaggiavano 53 persone, si è capovolta nella baia di Ha Long, nella provincia di Quang Ninh.

ANSA Soccorritori impegnati nelle ricerca dei dispersi

La baia, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, è tra le principali attrazioni naturalistiche del paese, visitata ogni anno da milioni di persone.

La tragedia è avvenuta attorno alle 13:45 (ora locale) di sabato 19 luglio, l’allarme è scattato immediatamente.

Le autorità provinciali hanno avviato le operazioni di soccorso mobilitando la Guardia di frontiera e mezzi civili.

28 morti e decine di dispersi

Il battello Wonder Sea trasportava 48 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio al momento del naufragio.

La testata locale Vietnam Express riferisce che, tra i turisti a bordo, vi erano 20 bambini provenienti dalla capitale Hanoi.

Stando alle prime informazioni, i soccorritori hanno portato in salvo 12 persone, tra cui un ragazzo di 14 anni rimasto intrappolato nello scafo capovolto.

Sale a 28 il bilancio dei morti, resterebbero dunque ancora 13 le persone disperse.

Allerta meteo in Vietnam

Le operazioni di soccorso sono rese più difficili dall’allerta meteo diramata nella zona. Si attende l’arrivo della tempesta tropicale Wipha.

La burrasca ha portato venti forza 9, con raffiche fino a forza 12 e si attendono piogge torrenziali, esondazioni e smottamenti.

Nella città di Hanoi il vento ha sradicato gli alberi dei viali del centro, causando qualche danno e ingenti detriti.

Raffiche e temporali sono già arrivati nella provincia montuosa di Cao Bang, a est, e puntano adesso a nord, proprio nella regione di Quang Ninh dove è avvenuta la tragedia.

Il ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente ha diramato un comunicato in cui si invita a vigilare sulla navigazione ed effettuare evacuazioni preventive nelle aree a rischio.