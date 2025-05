Beccato con i pantaloni abbassati in un parco, uomo arrestato per atti osceni a Rimini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per atti osceni a Rimini. Nella mattinata del 24 maggio 2025, un uomo è stato fermato mentre si trovava in un parco pubblico della città, intento a compiere gesti inappropriati.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle ore 08:18 circa, le volanti della Questura sono state inviate in un parco pubblico di Rimini a seguito di una segnalazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita, con i pantaloni ancora aperti. Invitato a ricomporsi, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

Precedenti segnalazioni

Questa non è stata la prima volta che l’uomo è stato segnalato per atti osceni in luoghi pubblici. Nei giorni precedenti, era già stato denunciato per comportamenti simili, incurante della presenza di bambini e ragazzi nelle vicinanze.

Conseguenze legali

Considerati i fatti e il fatto che l’uomo fosse già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in attesa della direttissima prevista per la giornata odierna. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA