Benevento, perseguita una donna e minaccia di morte un uomo per gelosia: 58enne arrestato in flagranza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo di 58 anni è stato fermato per atti persecutori. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva trasformato la vita di due persone in un incubo a causa di una gelosia ossessiva.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio lo scorso gennaio. L’uomo, infatuato di una donna dell’hinterland napoletano, aveva iniziato a pedinarla. Non essendo ricambiato, aveva cominciato a offenderla e minacciarla. La donna, impaurita, aveva presentato una denuncia per atti persecutori in una Stazione Carabinieri del napoletano.

L’escalation della persecuzione

Da quel momento, l’uomo aveva iniziato a perseguitare anche un professionista di Benevento, forse visto come ostacolo a una sua eventuale relazione con la donna. La sua ossessione si era trasformata in una vera e propria persecuzione: pedinamenti, messaggi offensivi e minacce pesanti.

L’arresto in flagranza

Il culmine è stato raggiunto il 1° maggio, quando l’uomo ha seguito il professionista e, con la sua auto, si è accostato a quest’ultimo minacciandolo di morte. In una zona trafficata, è stata immediata la chiamata ai Carabinieri, che sono riusciti a scovare il 58enne e a fermarlo, traendolo in arresto per atti persecutori. I Carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse passare dalle parole ai fatti.

Le conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Benevento su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Un episodio che dimostra quanto sia importante denunciare in tempo situazioni di stalking e affidarsi alle forze dell’ordine: un intervento tempestivo può salvare delle vite. L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA