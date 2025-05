Bimba di 14 mesi trovata con cocaina nel sangue a Novara, tre indagati per maltrattamenti e abbandono

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali a Novara. Il 17 aprile, la Polizia di Stato ha avviato le indagini dopo che una bambina di 14 mesi è stata trovata in condizioni critiche. L’intervento è stato necessario per garantire un ambiente sicuro alla piccola.

Le indagini della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei mesi scorsi una donna italiana ha denunciato una relazione con un uomo straniero, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, noto solo con un soprannome, l’avrebbe costretta a portare a termine una gravidanza per ottenere un permesso di soggiorno. Dopo il parto, l’uomo ha preso la bambina e ha fatto perdere le proprie tracce.

Il ritrovamento della bambina

La Squadra Mobile di Novara, sezione reati contro la persona, ha identificato l’uomo, che risultava essere senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e possesso di armi clandestine. Dopo mesi di ricerche, è stato rintracciato in un locale notturno e ha confessato di aver affidato la bambina a una donna pregiudicata e tossicodipendente residente in provincia.

Le condizioni della bambina

Gli agenti hanno individuato l’abitazione dove si trovava la minore, trovandola in condizioni di abbandono e scarsa igiene. La bambina è stata trasportata all’Ospedale Maggiore di Novara per accertamenti tossicologici, che hanno rivelato la presenza di cocaina nel suo organismo.

Provvedimenti legali

Data la gravità della situazione, la bambina è stata affidata a una struttura protetta. Entrambi i genitori e la donna che aveva in custodia la bambina sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Novara. La Procura per i Minorenni di Torino ha richiesto l’apertura di una procedura di adottabilità per garantire un contesto di vita adeguato alla piccola.

