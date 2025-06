Blitz antidroga a Roma, pusher sorpresi a 'cucinare' la cocaina sui fornelli: 4 arresti per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e oltre tre chili di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della polizia a Roma. Gli agenti del IV Distretto San Basilio hanno condotto un blitz in una delle più note piazze di spaccio della periferia capitolina, dove sono stati trovati crack e cocaina. L’operazione è stata avviata a seguito di un sospetto via vai di persone pregiudicate.

Il Blitz e gli Arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il blitz è stato effettuato dopo mirati servizi di osservazione che hanno confermato l’attività illecita all’interno di un appartamento. Al momento dell’irruzione, gli agenti hanno sorpreso quattro uomini intenti a confezionare la droga. Due di loro erano al lavoro sul tavolo del salone, un terzo era ai fornelli ‘cucinare’ la cocaina in crack, mentre il quarto, il più anziano e proprietario dell’abitazione, riposava in camera da letto.

Il Sequestro e il Valore della Droga

Gli esiti della perquisizione domiciliare hanno portato al sequestro di oltre tre chili di cocaina, inclusa quella in fase di cottura, e 30 mila euro in contanti, presumibilmente guadagnati dal traffico di droga. Gli arrestati, tutti italiani e di età compresa tra i 30 e i 77 anni, erano diventati un punto di riferimento per i clienti interessati all’acquisto di crack e cocaina.

Indagini e Convalida degli Arresti

Le indagini sono partite grazie al continuo via vai di persone pregiudicate che accedevano al “laboratorio-deposito” per confezionare la droga da rivendere. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari, e i quattro uomini sono attualmente gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Presunzione di Innocenza

Per completezza, si precisa che per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella periferia di Roma.

Fonte foto: IPA