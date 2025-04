Blitz antidroga a Bologna: cocaina e hashish in casa, arrestati due giovani in via Zanardi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani tunisini sono stati arrestati a Bologna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo durante un servizio antidroga in via Zanardi.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto mentre i militari stavano monitorando la zona per la presenza di persone sospette. Il 27enne è stato fermato all’uscita di un palazzo condominiale e trovato in possesso di un paio di confezioni di plastica contenenti complessivamente 135 grammi di cocaina.

Perquisizione e ulteriori arresti

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso il controllo all’interno del palazzo, individuando l’appartamento da cui il 27enne era uscito. All’interno dell’abitazione, è stato trovato anche un 26enne, in possesso di 52 grammi di hashish e del materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

Provvedimenti giudiziari

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, gli arrestati sono stati giudicati con giudizio direttissimo. Per il 27enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il 26enne è stato emesso il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Fonte foto: IPA