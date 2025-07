Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino marocchino di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un’operazione della Polizia di Stato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri in Brescia, nei pressi di Via Caleppe, dopo essere stato sorpreso con cocaina, hashish e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno intensificato i controlli nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento in Via Caleppe, i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto, attirando immediatamente la loro attenzione.

Il tentativo di disfarsi della droga e il sequestro

Avvicinatisi per un controllo, gli agenti hanno osservato che il sospettato, colto dal panico, ha estratto dalle tasche 2 pacchetti di sigarette nel tentativo di liberarsene. Gli involucri sono stati prontamente recuperati dai poliziotti, che hanno scoperto al loro interno 13 involucri di nylon termosaldati contenenti cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

Perquisizione personale e ulteriore materiale sequestrato

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al pusher circa 200 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Inoltre, sono state trovate 2 pastiglie di un farmaco stupefacente e 3 involucri contenenti hashish. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale dagli agenti intervenuti.

Arresto e provvedimenti successivi

L’uomo, risultato essere un cittadino marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali di varia natura e gravità, è stato condotto negli uffici della Questura. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura, a disposizione della Procura della Repubblica.

Espulsione e decreto di allontanamento

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, valutando la pericolosità sociale dell’arrestato e i suoi precedenti, ha emesso un Decreto di Allontanamento dal Territorio Nazionale. Il provvedimento diventerà operativo al momento della scarcerazione dell’uomo.

Le dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza dell’operazione, affermando che l’arresto di questo spacciatore pluripregiudicato rappresenta un risultato significativo nella lotta alla criminalità comune e organizzata. “Anche questo episodio – ha dichiarato Sartori – testimonia come lo spaccio e il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia siano fenomeni tutt’altro che occasionali, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli”.

Il contesto: la lotta allo spaccio a Brescia

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Brescia. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con servizi mirati, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno della criminalità legata agli stupefacenti.

