Britney Spears fermata per aver fumato e bevuto in aereo, caso sul volo dal Messico a Los Angeles

Durante un volo da Cabo San Lucas a Los Angeles, Britney Spears ha fumato e bevuto vodka a bordo, scatenando il caos. All’atterraggio, per il suo comportamento la cantante è stata accolta dalle forze dell’ordine. A modo suo Spears ha poi chiesto scusa sui social, criticando inoltre il personale di volo per il trattamento ricevuto, minimizzando l’accaduto.

Britney Spears porta scompiglio in volo

Ha acceso una sigaretta e bevuto vodka, provocando tensione tra l’equipaggio e i passeggeri di un volo dal Messico a Los Angeles: la protagonista è Britney Spears, che torna nell’occhio del ciclone mediatico per le sue intemperanze.

Dopo il caos a bordo, la cantante si è vista raggiungere dalle forze dell’ordine, a cui ha dovuto fornire delle spiegazioni. Sono arrivate infine delle scuse, pur condite dalle polemiche rivolte allo staff della compagnia aerea.

Le scuse sui social

Britney Spears ha affidato ai social la propria versione dei fatti, non negando l’accaduto e mostrandosi anche nel suo momento di “baldoria”, in cui è ritratta con in mano una bottiglia, all’interno dell’aereo.

“Mi scuso con chiunque io abbia offeso” ha scritto Spears “ma gli assistenti di volo si assicurano sempre che io sia in fondo all’aereo in ogni caso. Su alcuni aerei su cui sono stata non si può fumare, ma questo era diverso perché i portabevande erano sul sedile esterno!!!”

La popstar è convinta di aver agito in buona fede. “Confesso che era la prima volta che bevo vodka!!! Giuro che mi sono sentita così intelligente!!! Ero tipo wow che diavolo c’è lì dentro!!!”.

Sulla sigaretta, però, dà la colpa a un amico. “Ho detto: ‘voglio così tanto una sigaretta!” ha aggiunto. “Il mio amico me l’ha messa in bocca e l’ha accesa per me, così ho detto: ‘oh quindi questo è un aereo dove puoi fumare’ “.

Le polemiche

All’arrivo a Los Angeles, le scuse di Britney Spears non sono state sufficienti a evitare l’intervento delle autorità, chiamate dal personale di bordo per via del suo comportamento.

Secondo quanto riportato dalla popstar sui social, sarebbe rimasta sorpresa dal fatto che la hostess avesse contattato le forze dell’ordine solo per una sigaretta accesa.

Successivamente, Spears ha lamentato pubblicamente di essere stata trattata in modo eccessivamente rigido. “Nessuno era sull’aereo per i primi 20 minuti e lei non mi faceva alzare dal mio posto, volevo alzarmi” ha detto Spears, accusando l’assistente di volo. “Si è comportata in modo così strano per assicurarsi che mi sedessi ed è stato strano!!! Non mi è piaciuto il modo in cui mi ha messo la cintura e ha invaso il mio spazio!!!”.