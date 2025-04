Cadavere carbonizzato dentro un'auto bruciata a Clusone vicino Bergamo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire in merito al ritrovamento di un cadavere carbonizzato nei pressi di via Brescia, a Clusone, in provincia di Bergamo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo un’auto, all’interno della quale è stato ritrovato il corpo privo di vita. Indagini dei Carabinieri in corso.

L’auto in fiamme a Clusone

Terribile scoperta nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile: ai Vigili del Fuoco è arrivata una chiamata per un’auto avvolta dalle fiamme in via Brescia, a Clusone, comune della provincia di Bergamo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 2:30 da un testimone che ha segnalato l’incendio. I soccorritori, giunti sul posto con squadre da Clusone e Gazzaniga, hanno domato il rogo e successivamente effettuato una prima ispezione del veicolo incendiato.

All’interno della vettura, che si trovava su una strada che conduce a San Lorenzo di Rovetta, i soccorritori hanno trovato il corpo ormai carbonizzato di un essere umano.

La scoperta del cadavere

L’identificazione del cadavere ritrovato completamente carbonizzato all’interno dell’auto non è stata possibile a causa delle condizioni in cui è stato rinvenuto, che al momento non permettono di definire neanche informazioni di base come sesso o età.

Sul luogo del ritrovamento, oltre ai Vigili del Fuoco, sono poi accorsi i Carabinieri di Clusone e il personale medico del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

La Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta per accertare l’identità della vittima e chiarire le cause del decesso.

Indagini in corso

I Carabinieri giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, che potrebbe fornire informazioni essenziali per ricostruire le cause della morte della persona ritrovata nel veicolo.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, comprese quelle di un incidente o di un gesto volontario. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi necessari.

Per chi viene da Lovere e vuole raggiungere Clusone viene deviato verso San Lorenzo di Rovetta e poi, dalla rotonda che porta a Castione della Presolana, può rientrare verso Clusone. Anche per chi proviene da Clusone all’altezza della rotonda di via Brescia viene deviato verso Rovetta lungo la 671 e poi può proseguire verso la frazione di San Lorenzo.