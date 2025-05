Cade con la scala dal quinto piano a Roma mentre monta la zanzariera, morto sotto gli occhi della moglie

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia a Lungotevere Testaccio, a Roma, dove un uomo di 59 anni è morto precipitando dal quinto piano mentre montava una zanzariera. Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 19 maggio: secondo le prime ricostruzioni, la scala su cui si trovava la vittima sarebbe scivolata, facendolo cadere nel vuoto sotto gli occhi della moglie.

Tragedia a Roma, morto mentre monta la zanzariera

Come riporta Adnkronos, è successo tutto intorno alle 10 del mattino di lunedì 19 maggio, in un appartamento affacciato sul Lungotevere Testaccio, nel cuore della Capitale.

Un uomo di 59 anni è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri mentre stava cercando di installare una zanzariera a una delle finestre di casa.

La tragedia è avvenuta a Lungotevere Testaccio a Roma

Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione Aventino e della compagnia Roma Centro, l’uomo si trovava in piedi su una scala che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso stabilità.

L’attrezzo è scivolato in avanti, proiettando la vittima oltre la finestra, facendolo precipitare sul marciapiede sottostante. A nulla sono valsi i soccorsi del 118: l’uomo è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi, la moglie ha assistito alla caduta

Al momento della tragedia, l’uomo si trovava in casa insieme alla moglie. Secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe stata proprio lei la prima a precipitarsi in strada subito dopo la caduta, visibilmente sotto shock.

Alcuni vicini di casa sono accorsi, seguiti dai familiari della vittima, giunti pochi minuti dopo la tragedia.

I sanitari del 118 giunti con più ambulanze hanno provato a rianimare il 59enne, ma ogni tentativo è stato inutile. La caduta da un’altezza così significativa ha provocato traumi fatali.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso, nessun dubbio sulla natura accidentale

Secondo quanto riferito dalle autorità, non ci sarebbero elementi che facciano pensare a cause diverse da un tragico incidente domestico. Tuttavia, i carabinieri hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio.

Uno degli aspetti da chiarire riguarda la stabilità della scala utilizzata e il motivo per cui abbia perso aderenza. Potrebbero essere decisive le testimonianze di chi ha visto i momenti immediatamente precedenti alla caduta.