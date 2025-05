Ragazza 17enne di Tortona morta in ospedale dopo essere precipitata dal quinto piano, due giorni di agonia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Non ce l’ha fatta la ragazza di 17 anni che era precipitata dal quinto piano di un condominio nella serata del 4 maggio a Tortona: la giovane è morta dopo due giorni di ricovero in condizioni disperate in ospedale ad Alessandria. Carabinieri ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo, non si esclude nessuna ipotesi.

Morta la 17enne precipitata a Tortona

La sera di domenica 4 maggio 2025, intorno alle ore 22:30, una ragazza di appena 17 anni è precipitata dal quinto piano di un condominio di Tortona, comune della provincia di Alessandria, in Piemonte.

Alcuni testimoni presenti in zona, come riportato anche da Alanews, hanno riferito successivamente alle Forze dell’Ordine intervenute di aver sentito un forte rumore prima di vedere la giovane a terra e allertare i soccorsi.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Tortona, comune nel quale una ragazza di 17 anni è precipitata dal quinto piano di un condominio ed è morta dopo due giorni di ricovero

All’arrivo del personale medico del 118, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri al comando del maggiore Bellotti, la ragazza era subito apparsa in gravi condizioni. Soccorsa prontamente dallo staff medico, era poi stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove è purtroppo spirata ieri sera.

Le indagini sulla vicenda

La ragazza di 17 anni è rimasta ricoverata in prognosi riservata per due giorni, prima che il suo cuore smettesse di battere. La notizia è stata confermata proprio dall’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera universitaria di Alessandria.

Toccherà ora ai Carabinieri della Compagnia di Tortona ricostruire non solo la dinamica di quanto accaduto, ma anche le eventuali motivazioni o cause.

Al momento non è difatti esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario della giovane studentessa. Al momento non sono però disponibili ulteriori dettagli su quanto accaduto, e non si sa se la giovane fosse o meno da sola in casa.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte della giovane è stata accolta con dolore dalla comunità di Tortona, con le autorità locali che avrebbero avviato un confronto con i familiari della ragazza 17enne per offrire supporto psicologico.

E, a mano a mano che la notizia si diffonde, aumentano i messaggi di cordoglio che i membri della comunità di Tortona stanno pubblicando sui social per esprimere la propria vicinanza alla famiglia della ragazza.