Carabiniere fuori servizio ad Albino salva donna dal suicidio, Meloni lo celebra sui social: "Eroe"

“Eroe“: questa la parola che Giorgia Meloni sceglie per descrivere il gesto di Lorenzo Fascì, un carabiniere di stanza ad Albino (Bergamo), fuori servizio, che ha salvato una donna da un tentativo di suicidio a San Paolo d’Argon. Il militare, 28 anni, ha risposto al plauso della premier: “Il premio principale è che la donna sia salva, il resto viene meno”.

Il tentato suicidio di una donna ad Albino

I fatti risalgono a lunedì 12 maggio. Lorenzo Fascì, carabiniere di 28 anni di stanza ad Albino (Bergamo), stava viaggiando in auto insieme alla fidanzata e al suocero. In quel momento il militare non era in servizio.

Alle 11:20, all’altezza di San Paolo d’Argon sulla statale 41, i tre hanno notato una donna in forte stato di agitazione sul lato esterno di un cavalcavia.

Fascì ha fermato l’auto e il suocero ha subito tentato di “instaurare un primo dialogo con la donna” mentre la fidanzata chiamava il 112. Il 28enne, invece, ha scavalcato il parapetto e si è avvicinato alla donna. “Inizialmente vedendomi mi chiedeva di star fermo, altrimenti si sarebbe buttata”, racconta il carabiniere all’Adnkronos.

Quindi “le ho detto di essere un carabiniere” e “mentre parlavamo, ho ridotto sempre più la distanza tra noi” fino a quando Fascì ha raggiunto la donna, l’ha stretta a sé e “l’ho sorretta per tutto il tempo necessario”. Fino all’arrivo dei soccorsi, dieci minuti dopo.

Il racconto del carabiniere

La vicenda, come si può immaginare, ha avuto un lieto epilogo. Dieci minuti dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Trescone Balneario e i sanitari del 118, ma la donna non dimostrava alcuna intenzione di mettersi al sicuro. Fascì non l’ha abbandonata, come racconta all’Adnkronos: “Parlandoci, pian piano siamo riusciti a convincerla” e “con me che restavo sempre dietro di lei, siamo arrivati verso il ciglio della strada”.

A quel punto “ci siamo abbracciati, un chiaro segno di comunicazione. Quell’abbraccio è stato il gesto che più mi ha toccato”, spiega il 28enne all’Adnkronos che svela di aver messo in atto “le tecniche per creare un primo approccio con la vittima e con il cittadino, in modo tale da instaurare un rapporto di fiducia immediato”.

Il commento di Giorgia Meloni e la replica

Sui suoi canali social Giorgia Meloni ha condiviso la nota stampa pubblicata dalla pagina ufficiale dell’Arma dei carabinieri e ha commentato: “Eroe”.

Lorenzo Fascì ha accolto con gioia l’ovazione della premier, e all’Adnkronos ha commentato con queste parole: “Mi ha fatto molto piacere e la ringrazio“, ma “il premio principale è che la donna sia salva. Il resto viene meno”.

Il 2 maggio a Catania ha avuto luogo un evento simile: un uomo ha chiamato la polizia minacciando di togliersi la vita tagliandosi le vene con una lametta. Gli operatori sono riusciti a tenerlo al telefono nell’attesa dell’arrivo degli agenti. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato l’uomo in cucina con alcuni tagli sulle braccia, ma mentre minacciava di andare a fondo con il suo gesto gli agenti lo hanno bloccato e salvato.