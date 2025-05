Centro scommesse chiuso a Catania, era un punto di ritrovo per pregiudicati: dove si trova il locale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un centro scommesse di Catania è stato chiuso temporaneamente per sette giorni a causa della presenza abituale di pregiudicati. La decisione è stata presa dal Questore di Catania dopo ripetuti controlli della Polizia di Stato.

Chiusura temporanea del centro scommesse

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito dopo che i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” hanno riscontrato che il centro scommesse di via Della Concordia a Catania era diventato un punto di ritrovo per pregiudicati. Alcuni di questi individui erano noti per reati di particolare allarme sociale, creando un rischio concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Controlli e accertamenti

Durante i controlli, i poliziotti hanno osservato come i pregiudicati fossero soliti intrattenersi all’interno del locale. Questi accertamenti, insieme all’attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, hanno portato il Questore a emettere il provvedimento di sospensione temporanea delle autorizzazioni, come previsto dall’art.100 del T.U.L.P.S.

Notifica e apposizione dei sigilli

I poliziotti del Commissariato hanno notificato il provvedimento al gestore del centro scommesse e hanno apposto i sigilli al locale. La normativa in questione serve a garantire che le attività economiche rispettino le regole e ha un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti pericolosi, avvertendoli che la loro presenza è monitorata dalle autorità.

Fonte foto: IPA