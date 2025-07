Chi era Diogo Jota, calciatore del Liverpool morto a 28 anni in un incidente stradale

Tragedia nel mondo del calcio. Diogo Jota, calciatore portoghese in forza al Liverpool, è morto in un drammatico incidente stradale. Aveva 28 anni. Il dramma si è verificato in Spagna, nella provincia di Zamora. Deceduto anche il fratello 26enne del giocatore. Jota era convolato a nozze 10 giorni fa, il 22 giugno. Aveva sposato la storica fidanzata Rute Cardoso.

Morto in un incidente Diogo Jota, chi era il calciatore del Liverpool

Diogo Jota, all’anagrafe Diogo José Teixeira da Silva, è nato a Massarelos, il 4 dicembre 1996. Si è spento nelle scorse ore mentre stava percorrendo la strada A-52, nei pressi di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora.

Assieme al fratello è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. I due si trovavano in Spagna per trascorrere dei giorni di vacanza. In base ai primi accertamenti, la Lamborghini su cui viaggiavano avrebbe subito lo scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. Il veicolo è poi uscito di strada e ha preso fuoco.

ANSA Diogo Jota

Il calciatore lascia tre figli, due maschi e una femmina, e la moglie Rute Cardoso. Si erano conosciuti al liceo e avevano festeggiato il matrimonio il 22 giugno scorso.

I trofei vinti dal calciatore portoghese

Lungo la sua carriera ha vinto diversi trofei. Con il Wolverhampton, nella stagione 2017-2018, ha trionfato nel campionato inglese di seconda divisione.

Con il Liverpool ha vinto due coppe di Lega inglese nel 2021-2022 e nel 2023-2024, una coppa d’Inghilterra nel 2021-2022, una Community Shield nel 2022 e un Campionato inglese nel 2024-2025.

Con la maglia della nazionale portoghese ha invece vinto due UEFA Nations League, una nella stagione 2018-2019 e una in quella 2024-2025.

Dall’esordio con la maglia del Pacos de Ferreira all’acquisto del Liverpool

Diogo Jota era un’ala sinistra, ma spesso veniva schierato come prima o seconda punta. Aveva iniziato la carriera nel Paços de Ferreira, dove aveva debuttato nel 2014.

Il 1º luglio 2016 fu ingaggiato dall’Atlético Madrid per circa sette milioni di euro. I Colchoneros lo girarono subito al Porto in prestito. Tornato nella squadra madrilena, è stato immediatamente ceduto al Wolverhampton.

Il 19 settembre 2020 venne acquistato a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro dal Liverpool. Ha esordito con i Reds nella sfida vinta 3-1 contro l’Arsenal. Con la maglia del Liverpool ha disputata 117 match, segnando 47 gol.