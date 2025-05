Chi sono i cantanti favoriti all'Eurovision 2025, Svezia in pole: Lucio Corsi e Tommy Cash tra gli outsider

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A poche ore dal via all’Eurovision 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea in Svizzera, ci si interroga sui cantanti favoriti. Secondo i bookmaker in vantaggio ci sarebbe il trio svedese KAJ con la canzone “Bara bada bastu”. Possibilità di vittoria più ridotte, almeno sulla carta, per Lucio Corsi, Gabry Ponte, Tommy Cash e Yuval Raphael.

Chi sono i cantanti favoriti all’Eurovision 2025

Prima dell’inizio dell’Eurovision 2025 i grandi favoriti per la vittoria finale a Basilea sono i rappresentanti della Svezia, cioè il trio KAJ (composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård) con il brano “Bara bada bastu“. Stando ai bookmakers, gli svedesi hanno il 41% di possibilità di vincere.

Il podio dei favoriti per la vittoria finale all’Eurovision 2025 vede al secondo posto il cantante dell’Austria, JJ, che a Basilea presenta la canzone “Wasted Love“. Medaglia di bronzo virtuale per la Francia e la sua rappresentante Louane, in gara con la ballad “Maman“.

Lucio Corsi mentre si esibisce sulle note di “Volevo essere un duro” sul palco del St. Jakobshalle di Basilea, alle prove generali dell’Eurovision 2025.

Lucio Corsi e Tommy Cash outsider all’Eurovision 2025

Il rappresentante dell’Italia, Lucio Corsi, non è considerato tra i favoriti per la vittoria finale all’Eurovision 2025. Il cantautore toscano, in gara con “Volevo essere un duro“, secondo i bookmakers avrebbe solo l’1% di possibilità di raggiungere il successo a Basilea.

Tommy Cash, il cantante dell’Estonia che in Svizzera si esibirà sulle note della controversa canzone “Espresso Macchiato“, è leggermente in vantaggio: stando alle previsioni, ha il 2% di possibilità di vincere l’Eurovision 2025.

Sarebbe un clamoroso colpo di scena, invece, la vittoria di Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino con il brano “Tutta l’Italia“: alla vigilia, le sue percentuali di vittoria sono inferiori all’1%.

Il caso Yuval Raphael all’Eurovision 2025

Chi potrebbe vincere l’Eurovision 2025, sebbene non sia tra i tre favoriti secondo i bookmakers, è la rappresentante di Israele Yuval Raphael, sopravvissuta al 7 ottobre e minacciata di morte a Basilea, dove è in gara con la canzone “New Day Will Rise“.

In base alle previsioni degli scommettitori, la cantante israeliana ha il 5% di possibilità di ottenere la vittoria finale.