Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, scaletta semifinale di oggi 13 maggio: quando canta Lucio Corsi

Tutto pronto per la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. La scaletta del 13 maggio vede il rappresentante dell’Italia, Lucio Corsi, esibirsi per undicesimo. Nella serata di martedì 13, Lucio Corsi canterà, ma fuori gara perché ha già accesso alla finale del 17 maggio dal momento che l’Italia è tra le Big Five, i membri fondatori. Ma canta anche Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino.

Lucio Corsi e Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest

Se Lucio Corsi ha già diritto di accesso alla finale, l’altro italiano, Gabry Ponte – vincitore del San Marino Song Contest – dovrà invece conquistarsi la promozione.

Anche lui potrà essere votato dagli italiani, poiché si esibirà nella stessa serata di Corsi e i voti provenienti dall’Italia saranno validi.

Fonte foto: ANSA

Gabry Ponte

Dove vedere l’Eurovision

Questi gli appuntamenti con l’Eurovision Song Contest 2025:

martedì 13 maggio ore 21:00 – semifinale – Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay;

giovedì 15 maggio ore 21:00 – semifinale – Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay;

sabato 17 maggio in prima serata – Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

La diretta streaming è sempre disponibile sul sito Rainews.it.

La scaletta dell’Eurovision Song Contest 2025

Di seguito l’ordine di esibizione (Lucio Corsi sarà l’undicesimo artista a salire sul palco):

Islanda – Væb – Róa; Polonia – Justyna Steczkowska – Gaja; Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left; Estonia – Tommy Cash – Espresso macchiato; Spagna (fuori gara) – Melody – Esa diva; Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray; Svezia – KAJ – Bara bada bastu; Portogallo – Napa – Deslocado; Norvegia – Kyle – Alessandro Lighter; Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights; Italia (fuori gara) – Lucio Corsi – Volevo essere un duro; Azerbaigian – Mamagama – Run with U; San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia; Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm; Paesi Bassi – Claude – C’est la vie; Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake; Svizzera – Zoë Më – Voyage; Cipro – Theo Evan – Shh.

Ogni esibizione sarà preceduta da un breve video di presentazione in cui ogni artista troverà in un armadietto una cartolina raffigurante una località svizzera.

Nel luogo rappresentato, l’artista sarà accolto da un padrone di casa locale, con cui svolgerà qualche attività. Per la finale si qualificheranno 10 Paesi.

Come votare

Da casa è possibile contribuire alla classifica tramite il Televoto utilizzando i numeri 894.001 (fisso) e 475.475 (sms). Si vota anche dall’app ufficiale “Eurovision song contest” per iOS e Android.

Si vota nella prima semifinale di martedì 13 maggio e nella finale di sabato 17 maggio. Nella seconda semifinale gli italiani non possono votare, perché Lucio Corsi non si esibisce. Il regolamento competo è disponibile su rai.it/eurovisionsongcontest.