Dove vedere Lucio Corsi all'Eurovision 2025 e quando canta, il programma di semifinali e finale

Lucio Corsi acclamato alla cerimonia d’apertura dell’Eurovision 2025. Sale l’attesa alla vigilia della serata inaugurale del contest canoro, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Dopo ore di prove sul palco è iniziato il conto alla rovescia per la 69esima edizione della kermesse musicale con 37 artisti arrivati da tutto il continente, ma non solo, tra cui il cantautore toscano a rappresentare l’Italia.

La parata d’apertura

La settimana dell’Eurovision Song Contest ha preso il via a Basilea con la parata per le strade della città svizzera degli artisti, a bordo di autobus d’epoca e tram, accompagnati da cortei carnevaleschi, bande musicali, percussionisti, suonatori di corno alpino e gruppi techno.

La sfilata ha attraversato il ponte Mittlerebrücke, sul fiume Reno, per arrivare tra due ali di folla in festa alla fan zone dell’Eurovision Village, lungo il “tappeto turchese”, con i suoi 1,3 chilometri il più lungo della storia della manifestazione.

Lucio Corsi durante la parata di apertura dell’Eurovision 2025 a Basilea

Dove vedere Lucio Corsi all’Eurovision

Lucio Corsi concorrerà per l’Italia con Volevo essere un duro, canzone arrivata seconda a Sanremo 2025, grazie alla rinuncia del vincitore dell’ultima edizione del Festival, Olly.

Anche se il nostro Paese è qualificato automaticamente alla finalissima (insieme a Spagna, Svizzera, Regno Unito, Francia e Germania) il cantautore si esibirà con altri 17 artisti nella prima semifinale, a partire dalle 21 di martedì 13 maggio.

La seconda semifinale, in programma giovedì 15 maggio, alle 21, vedrà calcare il palco altri 19 cantanti, per un totale di 20 artisti che nelle due serate potranno raggiungere la finalissima, dove troveranno i rappresentanti dei sei Paesi qualificati di diritto.

Le due semifinali andranno in onda su Rai 2, mentre l’ultima puntata sarà trasmessa su Rai, con la partecipazione di Michelle Hunziker a presentare la finale insieme ai conduttori dell’Eurovision, Hazel Brugger e Sandra Studer.

Come partecipare

Il pubblico a casa potrà decidere chi approderà alla finale votando sull’app ufficiale del contesto, o tramite telefono o Sms.

Durante le semifinali voterà soltanto il pubblico mentre in finale ogni Paese avrà a disposizione due set di punti da assegnare alle altre nazioni partecipanti, tranne che alla propria. Il voto del pubblico si sommerà poi alle preferenze della giurie nazionali, composte da cinque esperti del settore musicale.

Oltre ai cantanti in gara, l’organizzatore dell’evento, l’European broadcasting union, ha annunciato l’esibizione sul palco dell’Eurovision 2025 di altri artisti, come il vincitore dello scorso anno, Nemo, Baby Lasagna, Destiny, Efendi, Käärijä, Gjon’s Tears, Paola, Luca Hänni, The Roop e Jørgen Olsen.