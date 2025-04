Topo Gigio all'Eurovision 2025 come portavoce dell'Italia, Ema Stokholma critica sui social: è polemica

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il 2025 si conferma l’anno del grande ritorno di Topo Gigio. Il celebre pupazzo, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, si prepara a essere protagonista anche all’Eurovision Song Contest. Topo Gigio sarà il portavoce ufficiale dell’Italia nella serata finale del festival musicale internazionale. Non tutti però hanno preso con entusiasmo la notizia. Ema Stokholma, ad esempio, ha espresso in un post tutta la sua contrarietà.

Topo Gigio all’Eurovision 2025

La prima notizia è proprio questa. Topo Gigio, come prima anticipato e poi confermato dal Quotidiano Nazionale, sarà il portavoce dei voti italiani all’Eurovision.

Il festival musicale internazionale quest’anno si svolge a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Fonte foto: IPA

Topo Gigio con Lucio Corsi durante il duetto al Festival di Sanremo

E a rappresentare il nostro Paese non ci sarà Lucio Corsi, in gara, ma anche, appunto, il pupazzo più famoso e divertente della televisione italiana.

La polemica di Ema Stokholma

Una presenza che in un certo senso può essere vista come rivoluzionaria, ironica, innovatrice. Topo Gigio è infatti un personaggio amato da grandi e piccoli, giovani e meno giovani, come dimostra proprio la sua ultima apparizione sanremese.

Ma tutti hanno accolto con entusiasmo la “nomina” di Topo Gigio come rappresentante dell’Italia. Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva, ha scritto un post brevissimo ma piuttosto eloquente.

Rilanciando la notizia della possibile presenza del pupazzo a Basilea, la Stokholma ha scritto: “Spero di no, dai”. Poi rispondendo a un commento ha aggiunto: “In Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent“. E ancora: “Io sono francese e da piccola non lo avevo mai visto”.

Lucio Corsi e Topo Gigio di nuovo insieme

Ma al di là delle polemiche Topo Gigio si appresta a rincontrare Lucio Corsi, che partecipa all’Eurovision (con il brano “Volevo essere un duro”) in quanto secondo classificato a Sanremo, vista la rinuncia del vincitore, Olly.

E quello tra Lucio Corsi e Topo Gigio è un duo destinato a ripetersi. Il cantautore di Grosseto, infatti, nella serata che all’Ariston viene dedicata a cover e duetti, decise di esibirsi cantando “Nel blu, dipinto di blu” proprio assieme a Topo Gigio.

Un vero e proprio omaggio alla storia della musica e di Sanremo ma anche della televisione. La prima storica voce del pupazzo antropomorfo ideato, nel 1959, da Maria Perego, fu proprio di Domenico Modugno. Un vero simbolo e un’icona della musica italiana nel mondo.