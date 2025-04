Come funziona il FantaPapa e come partecipare prima del Conclave: dagli 11 cardinali ai bonus

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In attesa del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, sui social è nato il FantaPapa: un gioco che, ispirandosi al Fantacalcio e al FantaSanremo, permette agli utenti di ipotizzare il nome del prossimo Pontefice attraverso una squadra di cardinali. L’obiettivo è costruire una squadra e totalizzare il punteggio più alto, prevedendo come andrà il Conclave.

Cos’è il FantaPapa

Il FantaPapa è un’iniziativa online che permette agli utenti di “schierare” undici cardinali papabili, attribuendo loro ruoli e punteggi, nell’attesa che il Conclave inizi ufficialmente in Vaticano.

Il gioco è disponibile sul sito fantapapa.org. L’idea nasce dall’intento di raccontare con un linguaggio leggero e accessibile il funzionamento del Conclave, senza intenti offensivi verso il processo elettivo che riguarda la massima autorità della Chiesa cattolica.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale Pietro Parolin

Le regole: come si costruisce una squadra

Ogni partecipante deve creare una formazione di undici cardinali:

Un capitano , ovvero il cardinale su cui si scommette per una possibile elezione;

, ovvero il cardinale su cui si scommette per una possibile elezione; Un portiere , considerato ineleggibile;

, considerato ineleggibile; Nove titolari, tra i principali papabili.

Il punteggio viene assegnato in base a una serie di criteri: l’elezione del capitano porta 1000 punti, mentre se a diventare Papa è il “portiere” (cioè il meno papabile) si perdono 1000 punti.

Altri punti si guadagnano o si perdono in base alla visibilità dei cardinali sui media: citazioni sull’Ansa, comparsa sulle prime pagine dei giornali e riferimenti nei bollettini informativi.

Il regolamento del FantaPapa prevede anche la possibilità di guadagnare punti extra indovinando dettagli sul Conclave, come il numero di fumate nere, il giorno della fumata bianca, il nome scelto dal futuro Pontefice e il suo ordine religioso di appartenenza.

Il fenomeno sui social

Il FantaPapa ha rapidamente trovato spazio sui social network, in particolare su Instagram, dove una pagina dedicata aggiorna i partecipanti con “bollettini” sulle statistiche di gioco e i movimenti tra i papabili.

Il sito sottolinea che il gioco non è affiliato al Vaticano e non prevede premi in denaro, ma offre ai partecipanti la possibilità di sfidarsi “per la gloria eterna”.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, già diverse migliaia di utenti si sono iscritti al gioco.

Verso il Conclave

Pur trattandosi di un gioco, il FantaPapa nasce anche con l’intento di far conoscere meglio il Conclave e le sue dinamiche, spesso percepite come complesse o distanti dal grande pubblico.

Tra ironia e passione, il gioco contribuisce a rendere l’attesa del nuovo Papa più partecipata, avvicinando anche i più giovani a un evento che segna la storia della Chiesa.