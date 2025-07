Como, 29enne ruba vodka e succo nascondendoli negli slip: bloccato al supermercato e denunciato per furto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto aggravato è stato segnalato ieri mattina in un supermercato di Como, dove un 29enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo, irregolare sul territorio e senza precedenti penali, è stato fermato dalla guardia di sicurezza dopo aver tentato di sottrarre alcuni prodotti. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto intorno alle 11.30, quando gli agenti sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri presso un supermercato situato in viale Innocenzo XI a Como. Gli agenti della volante sono stati allertati dalla centrale operativa dopo la segnalazione di un furto in corso. La guardia di sicurezza del punto vendita aveva già bloccato l’autore del reato, impedendone la fuga e trattenendolo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il 29enne marocchino, che era stato fermato dalla sicurezza interna del supermercato. Gli agenti hanno provveduto a far salire l’uomo sull’auto di servizio e hanno raccolto la testimonianza della guardia, che ha descritto con precisione quanto accaduto. Secondo la ricostruzione, il giovane era stato notato mentre cercava di nascondere alcuni prodotti negli indumenti intimi, tra cui una bottiglia di Vodka e una di succo di frutta. Alla cassa, invece, aveva tentato di pagare soltanto una lattina di bibita, nel tentativo di eludere i controlli e uscire dal negozio senza pagare la merce sottratta.

Le indagini e la posizione dell’uomo

Portato in Questura per ulteriori accertamenti, il 29enne è risultato privo di precedenti penali e sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine. Tuttavia, è emersa la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale. Gli agenti hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà per furto aggravato, trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria competente.

Le conseguenze amministrative

Dopo la denuncia per furto aggravato, il cittadino marocchino dovrà ora affrontare le conseguenze penali e amministrative previste dalla legge italiana. L’autorità giudiziaria valuterà la posizione dell’uomo e deciderà se procedere con ulteriori misure restrittive. Nel frattempo, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ha già avviato l’iter per l’adozione di un provvedimento amministrativo, che potrebbe comportare l’allontanamento dal territorio nazionale.

