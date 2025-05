Como, blitz in uno stabile abbandonato: droga, armi e 8 denunciati tra sporcizia e giacigli di fortuna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 8 persone denunciate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como, dove un gruppo è stato sorpreso in uno stabile abbandonato. Nella notte, le forze dell’ordine sono intervenute in via Nino Bixio a seguito di segnalazioni, trovando lo stabile occupato da 6 cittadini stranieri e due donne, una italiana e l’altra svizzera. L’intervento è stato motivato dalla necessità di contrastare l’invasione di terreni ed edifici.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ingresso dello stabile si presentava divelto e assicurato con due sole assi in legno. Gli appartamenti, disabitati, erano allestiti con materassi e giacigli di fortuna, mentre sporcizia e rifiuti di cibo erano sparsi nei locali. Gli agenti hanno identificato 6 cittadini extracomunitari, tutti irregolari e con precedenti penali, e due ragazze, una residente a Ligornetto (CH) e l’altra a Carlazzo (CO).

Sequestri e denunce

Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti alcuni grammi di droga, tra cocaina e hashish, e un coltello, tutto debitamente sequestrato. Il marocchino del 1998 è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un connazionale del 1997 è stato denunciato per il possesso ingiustificato di armi e per la violazione alla legge sull’immigrazione, essendo già destinatario di un Ordine del Questore a lasciare il territorio.

Provvedimenti futuri

L’ufficio immigrazione avrà cura di relazionare dettagliatamente sullo stato amministrativo dei 6 stranieri, mentre la Divisione Anticrimine valuterà i provvedimenti adeguati da notificare alle due donne. La situazione a Como resta sotto osservazione per prevenire ulteriori episodi simili.

Fonte foto: IPA