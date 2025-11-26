Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Controlli a tappeto a Roma in un insediamento residenziale di via Tofano. L’intervento, coordinato dal dirigente del III Distretto di P.S. Fidene, è stato effettuato per garantire sicurezza e legalità nell’area, con il supporto di contingenti della forza pubblica e personale della Polizia di Roma Capitale. L’operazione è stata effettuata all’interno di locali commerciali occupati A.T.E.R., nel quartiere Vigne Nuove.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, poco prima delle ore 8:00 di ieri mattina, agenti della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale hanno fatto accesso a un insediamento residenziale situato in via Tofano. L’operazione è stata pianificata e condotta sotto la supervisione del dirigente del III Distretto di P.S. Fidene, con una cornice di sicurezza garantita dalla Questura tramite l’impiego di contingenti della forza pubblica.

Censimento e controlli approfonditi

Gli agenti hanno eseguito un censimento dettagliato di tutti i soggetti presenti all’interno del complesso abitativo, costituito da unità di modeste dimensioni. Durante i controlli, non sono stati trascurati approfondimenti che hanno permesso di svolgere attività di polizia giudiziaria, finalizzate a verificare la regolarità della presenza degli occupanti e a individuare eventuali situazioni illecite.

Un arresto per reati predatori

Nel corso delle verifiche, uno degli individui rintracciati all’interno dell’insediamento è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era ricercato per una molteplicità di reati predatori commessi in passato. Dopo gli adempimenti di rito, il soggetto è stato trasferito presso un istituto di pena, in accordo con l’autorità giudiziaria competente.

Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica

Durante le ulteriori verifiche, gli agenti hanno individuato diversi allacci abusivi presso le stazioni di erogazione dell’energia elettrica. Questi collegamenti irregolari sono stati prontamente rimossi e le postazioni sono state sigillate. Il personale di Acea è intervenuto per mettere in sicurezza gli impianti e garantire la regolarità della fornitura elettrica nell’area.

Identificate 73 persone, tra cui 24 minori

Complessivamente, all’interno del sito sono state identificate 73 persone, di cui 24 minori. Per questi ultimi, gli enti assistenziali del Comune di Roma valuteranno soluzioni abitative alternative, anche in vista di una futura bonifica dell’area.

