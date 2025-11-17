Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Crotone. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio disposto per contrastare il fenomeno dello spaccio tra i giovani, soprattutto nei luoghi della movida. Gli agenti hanno sequestrato 32 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, 0,42 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. L’obiettivo era monitorare il centro cittadino e contrastare il traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alle aree frequentate dai giovani e alla movida, spesso utilizzate come punti di smistamento per gli assuntori più giovani.

Le indagini e l’arresto dei due giovani

I due giovani, identificati come F.A. di 26 anni e F.J. di 19 anni, erano già da alcune settimane sotto osservazione da parte degli agenti impegnati nei controlli. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere elementi che facevano presumere come i due, presso la loro abitazione, fossero coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti agli assuntori locali.

La perquisizione e il sequestro della droga

La Polizia di Stato ha quindi effettuato una perquisizione domiciliare, estesa anche all’autovettura e a un garage utilizzato dai due fratelli. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 0,42 grammi di cocaina nella disponibilità di F.A., mentre F.J. deteneva 25 grammi di hashish. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Modalità di occultamento e sequestro

La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato, era stata accuratamente nascosta dai due arrestati. Gli agenti hanno scoperto la droga avvolta in due involucri di carta: uno era stato nascosto all’interno di un mobile sul balcone della cucina, mentre l’altro era stato riposto in un barattolo all’interno del frigorifero. Tutto il materiale rinvenuto, compresi gli strumenti per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro.

IPA