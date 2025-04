Davide Lacerenza ricoverato in Neurologia per un possibile ictus cerebrale, portato al Policlinico di Milano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Davide Lacerenza è stato trasportato al Policlinico di Milano per sospetto ictus. L’ex titolare de ‘La Gintoneria di Davide’ di via Napo Torriani, che era stato arrestato lo scorso 4 marzo, è ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale milanese. Il suo avvocato ha confermato la notizia e riferito di aver parlato con lui al telefono. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sospetto ictus per Davide Lacerenza, ricoverato al Policlinico di Milano

A dare notizia del ricovero di Davide Lacerenza nel reparto di Neurologia del Policlinico di Milano, per un possibile ictus, è stato Fanpage. Il Corriere della Sera ha evidenziato che non sarebbe in pericolo di vita.

Il legale di Davide Lacerenza, l’avvocato Liborio Cataliotti, ha spiegato all’agenzia Adnkronos che il suo assistito avrebbe avuto “un piccolo problema neurologico“. Poi ha aggiunto: “È vigile e ho avuto modo di parlargli al telefono. Ho già chiesto il trasferimento dei domiciliari in ospedale”.

Fonte foto: ANSA

Davide Lacerenza al suo arrivo in tribunale a Milano lo scorso 11 marzo per l’interrogatorio di garanzia, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 59enne si trova agli arresti domiciliari.

Perché Davide Lacerenza è stato arrestato con Stefania Nobile

Davide Lacerenza, ex titolare de La Gintoneria in via Napo Torriani a Milano, era stato arrestato lo scorso 4 marzo assieme alla sua ex compagna Stefania Nobile (la figlia di Wanna Marchi) e al suo braccio destro Davide Ariganello.

Il 59enne, che attualmente si trova agli arresti domiciliari, è accusato di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’interrogatorio di Davide Lacerenza e gli arresti domiciliari

Lo scorso 11 marzo, Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Davide Ariganello erano stati sottoposti a interrogatorio di garanzia dalla gip Alessandra Di Fazio.

I tre si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e la giudice aveva deciso di convalidare per tutti loro la custodia cautelare degli arresti domiciliari.

L’avvocato Liborio Cataliotti, che difende i tre indagati, aveva spiegato proprio a Fanpage di aver richiesto un “allontanamento per motivi medici”. Davide Lacerenza, infatti, “aveva avviato e purtroppo abbandonato” un percorso con il Sert (il servizio per le tossicodipendenze).