Cos'è l'ictus cerebrale che potrebbe aver colpito Davide Lacerenza, il titolare della Gintoneria

Davide Lacerenza è stato ricoverato per un sospetto ictus cerebrale al Policlinico di Milano nella mattinata di martedì 1° aprile. Si tratta di una patologia legata all‘improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale e al conseguente danno alle cellule cerebrali. La sua caratteristica principale è la comparsa improvvisa, generalmente senza dolore, anche se in caso di emorragia cerebrale c’è spesso mal di testa.

Cos’è l’ictus cerebrale

L’ictus cerebrale, come spiegato dalla clinica Humanitas, è una patologia causata dall‘improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale e dal conseguente danno alle cellule cerebrali. Il danno è legato alla mancanza di ossigeno e dei nutrimenti portati dal sangue (ischemia) o alla compressione dovuta al sangue uscito dal vaso (emorragia cerebrale).

In caso di chiusura di un’arteria cerebrale che impedisce il passaggio del sangue si parla di ischemia cerebrale, mentre l’improvvisa rottura di un’arteria cerebrale (causata in genere da alti valori di pressione arteriosa) determina l’emorragia cerebrale.

I sintomi dell’ictus cerebrale

La caratteristica principale dell’ictus è che appare improvvisamente, solitamente senza dolore. Nell’emorragia cerebrale, però, c’è spesso mal di testa.

I sintomi tipici dell’ictus sono la comparsa improvvisa di mancanza di forze oppure formicolio e mancanza di sensibilità a un braccio e a una gamba (ma anche a uno solo di questi). È possibile che si presenti anche una difficoltà nel parlare o nel vedere da un lato.

Talvolta questi sintomi compaiono solamente per alcuni minuti, per poi scomparire totalmente. In questi casi si parla di attacchi ischemici transitori (TIA), che non vanno sottovalutati perché possono essere campanelli di allarme per un ictus vero e proprio.

I numeri sull’ictus cerebrale in Italia

Clinica Humanitas, oltre alla spiegazione di cos’è l’ictus cerebrale, ha fornito anche alcuni numeri su questa patologia relativi all’Italia.

Nel nostro Paese l’ictus rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Rappresenta, però, la prima causa assoluta per quanto riguarda la disabilità.

In Italia ogni anno circa 185 mila persone sono colpite da ictus cerebrale. Di queste, 150 mila sono i nuovi casi mentre 35 mila sono gli ictus che si ripetono dopo che si era già verificato un primo episodio.

Nella mattinata di martedì 1° aprile, Davide Lacerenza, attualmente agli arresti domiciliari, è stato ricoverato proprio per un sospetto ictus cerebrale.