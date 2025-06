Delitto di Garlasco, ecco com’è oggi l’interno della villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pochi metri quadrati setacciati più volte dagli inquirenti. Sono quelli dell’ingresso della casa di Garlasco in cui si è consumato il delitto di Chiara Poggi nel 2007. Un video mostra come si presenta oggi la villetta e dove gli investigatori sono tornati per cercare nuove tracce, inclusa l’impronta palmare ora attribuita ad Andrea Sempio.

Delitto di Garlasco, com’è oggi la villa

Tutto concentrato in uno spazio ristretto: l’ingresso, il disimpegno, i pochi gradini che portano al primo piano e quelli che conducono in cantina. Il delitto di Garlasco, il caso che sta nuovamente monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica italiana, si è consumato in una manciata di metri quadrati nella villa della famiglia Poggi.

Recentemente gli inquirenti sono tornati nella casa per cercare nuove tracce e nuovi elementi utili alle indagini.

Pochi metri quadrati: la scena del delitto di Chiara Poggi

Come noto, per il delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 è stato condannato Alberto Stasi, allora fidanzato della 26enne, che nel corso delle indagini ha ripercorso proprio dentro la villa i suoi movimenti insieme agli inquirenti.

Ma ora i Ris sono tornati sul luogo del delitto, presumibilmente per cercare altre tracce che potrebbero collocare Andrea Sempio sulla scena del crimine, oltre all’impronta palmare trovata sul muro delle scale che portano verso la cantina. Le stesse scale sulle quali è stato trovato il corpo di Chiara Poggi.

Un servizio andato in onda su Mediaset mostra come si presentano, oggi, quei pochi metri quadrati ormai ben conosciuti in tutta Italia. Il pavimento, le scale che conducono verso il primo piano dove sarebbe stata colpita per la prima volta Chiara, e quelle di colore diverso che portano verso la cantina.

Le nuove tracce cercate dai Ris a Garlasco

L’inviato di Mediaset mostra anche il divano della villa di Garlasco sul quale sarebbero state trovate tracce ematiche. Tutto materiale che verrà analizzato dai consulenti tecnici nominati dal Gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

Tra i nuovi reperti in fase di analisi c’è anche la traccia 10, che al momento non è stata attribuita né a Stasi né a Sempio.

Inoltre, sempre riguardo a Sempio, è circolata la notizia che l’intonaco sul quale è stata trovata la famosa impronta 33 potrebbe essersi consumato.