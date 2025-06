Delitto di Garlasco, rabbia della mamma di Andrea Sempio: "Non è stato lui, io non posso più uscire di casa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono mesi complicati per la famiglia di Andrea Sempio, ritornata al centro delle indagini e delle pressioni mediatiche sul caso Garlasco. La mamma si è sfogata a "Pomeriggio 5", raccontando una quotidianità difficile, quasi da "reclusi" per evitare domande indiscrete e a volte impertinenti, mentre resta convinta dell’innocenza di suo figlio e che sia vittima di un piano per incastrarlo.

Andrea Sempio, lo sfogo della mamma

Una vita che si è fermata da diversi mesi, libertà di fatto negata per Andrea Sempio e per i suoi familiari, vittime della curiosità, delle domande e di una pressione ingestibile derivante dalla riapertura del caso del delitto di Garlasco.

La mamma ha raccontato le sue giornate a "Pomeriggio 5": le preoccupazioni per il futuro del figlio, le difficoltà quotidiane e i sospetti di essere vittime di una macchinazione.

La pressione sul caso Garlasco

"Ci si è fermata la vita" ha sintetizzato la mamma di Andrea Sempio, portando un piccolo esempio di come tutto è cambiato in peggio.

"Tutti i giorni portavamo a passeggio il cane, ora è da tre mesi ai domiciliari. Perché non è possibile che non posso uscire senza trovarmi dietro qualcuno che ti fa domande, e a volte le fanno anche in modo molto aggressivo".

Il ritorno di Andrea Sempio nella casa della madre ha provocato emozioni contrastanti.

"Sono contenta che sia qui con noi, però sono preoccupata per quando finirà questa storia" ha spiegato la donna.

I timori sono però per il futuro del figlio: "Per come potrà andare avanti la sua vita. Se riuscirà ancora ad affittarsi una casa, se riuscirà a conservare il suo posto di lavoro".

La convinzione dell’innocenza

La madre di Sempio ha una certezza: non è stato lui a uccidere Chiara Poggi, e tutto quello che gli sta accadendo è il frutto di un complotto ben orchestrato.

"Possono inventarsi tutto quello che vogliono" ha aggiunto. "L’idea che ho io è che qualcuno stia manovrando tutto in direzione di mio figlio. Cioè non è un’idea, è una certezza, perché non è possibile che ogni giorno viene fuori qualcosa contro mio figlio" ha spiegato, citando alcuni nuovi elementi delle indagini, come le impronte e le suole delle scarpe.