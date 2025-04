Don Ciro Panigara arrestato a San Paolo per violenza sessuale su minore, il racconto del ragazzino

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Don Ciro Panigara, sacerdote bresciano, è stato arrestato a San Paolo per violenza sessuale su minore. Gli investigatori, oltre al più recente abuso, da cui sono partite le indagini, hanno rilevato presunte violenze sessuali ai danni di minori anche in una precedente esperienza ad Adro, in Franciacorta, dove era stato vicario dal 2008 al 2013.

Le accuse contro Don Ciro Panigara

I carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare che dispone gli arresti domiciliari per Don Ciro Panigara, ritenuto responsabile di violenze sessuali aggravate.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’indagine ha permesso di accertare che l’indagato, in qualità di curato e parroco in due comuni della provincia di Brescia, dal 2011 al 2013 e nel 2024, si sarebbe reso protagonista di numerose condotte di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori, che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali.

La vicenda riguardante Don Ciro Panigara ha scosso la comunità di San Paolo, in provincia di Brescia.

Il racconto di una vittima di Don Ciro Panigara

Don Ciro Panigara si era dimesso da parroco del comune di San Paolo lo scorso gennaio dopo che un giovane della parrocchia aveva raccontato a un’educatrice di aver ricevuto attenzioni particolari. L’educatrice aveva coinvolto altre due persone e i tre avrebbero parlato direttamente con il parroco, che, dopo un confronto con il vescovo, ha rimesso il suo mandato.

Durante la messa del 5 gennaio, ai fedeli era stata letta la lettera del vescovo Pierantonio Tremolada che annunciava l’addio del sacerdote bresciano, che si era insediato da appena tre mesi: “Sono purtroppo emerse situazioni e criticità che consigliano di interrompere immediatamente la sua esperienza nelle vostre comunità parrocchiali”.

I casi precedenti riguardanti Don Ciro Panigara

Oltre all’abuso più recente di San Paolo, da cui sono partite le indagini su Don Ciro Panigara, gli investigatori hanno scoperto presunte violenze sessuali ai danni di minori risalenti agli anni 2012 e 2013, quando l’arrestato era vicario ad Adro, in Franciacorta.

Successivamente, Don Panigara è diventato collaboratore cappellano alla Poliambulanza di Brescia, incarico che ha mantenuto fino al 2016, quando si è spostato a fare il vicario nella Bassa, nelle diocesi di Leno, Milzanello e Porzano.

Per quattro anni, è stato poi parroco di Visano, prima dell’ultima esperienza a San Paolo.