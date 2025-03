Donald Trump "arrabbiato" con Vladimir Putin, ma la tv russa fa sparire l'attacco del presidente Usa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si è alzata la tensione tra Donald Trump e Vladimir Putin ma i cittadini russi, forse, non ne sono al corrente. La tv russa, infatti, ha fatto sparire l’attacco del presidente degli Stati Uniti d’America all’indirizzo dello “Zar”. La rabbia di Trump è dovuta alle parole del presidente della Russia, che nei giorni scorsi ha suggerito un governo ad interim in Ucraina sostenuto dall’Onu, in sostituzione di Zelensky.

Cosa sta succedendo tra Donald Trump e Vladimir Putin

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump si è detto “molto arrabbiato” con Vladimir Putin.

Il motivo è legato alle dichiarazioni di venerdì del presidente russo, che ha ipotizzato la creazione di un governo ad interim in Ucraina con il sostegno dell’Onu in sostituzione dell’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la successiva organizzazione di elezioni per consegnare il potere a un “governo capace” di avviare i colloqui di pace.

Fonte foto: ANSA

Dietro l’arrabbiatura di Donald Trump ci sono le dichiarazioni di Putin in merito alla trattativa per la pace tra Russia e Ucraina.

Putin ha citato esempi simili a Timor est, in Nuova Guinea e in alcune aree dell’ex Jugoslavia, sottolineando che “tale pratica esiste”.

Domenica, Trump ha dichiarato alla NBC: “Una nuova leadership (in Ucraina, ndr) significherebbe che non avremo un accordo per molto tempo”.

La reazione della Russia all’arrabbiatura di Donald Trump

I funzionari russi non hanno ancora reagito ufficialmente alle dichiarazioni di Donald Trump.

I commentatori russi, come riportato dalla BBC, hanno descritto la frustrazione di Donald Trump come un segno di manipolazione occidentale o dell’inesperienza del presidente Usa in materia di politica globale. Molti hanno sottolineato il fatto che il Cremlino non si sia scomposto, considerando le minacce degli Usa inefficaci e temporanee.

Niente arrabbiatura di Trump sulla tv russa

La tv russa Rossiya 1 ha trasmesso un segmento dell’intervista alla NBC in cui Donald Trump ha fatto le sue osservazioni, ma ha omesso la frase del presidente Usa sull'”arrabbiatura” con Putin.

Anche NTV non ha fatto alcun riferimento alle dichiarazioni “arrabbiate” di Trump, sottolineando però che “è stata fissata una scadenza entro la quale la Russia dovrà raggiungere un accordo di cessate il fuoco con l’Ucraina“.