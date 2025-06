Donna 28enne arrestata a Roma, gestiva una casa di appuntamenti dando in 'omaggio' ecstasy e cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Roma ha eseguito un arresto e ha sequestrato 40 grammi di droga. A finire in manette una donna colombiana di 28 anni, accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gestiva una casa di appuntamenti in zona Porta di Roma con l’aiuto di due connazionali. Gli incontri, organizzati tramite un’app di messaggistica, includevano prestazioni sessuali e un omaggio a base di ecstasy o cocaina.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività illecita è stata scoperta grazie alle indagini del Distretto Fidene. Gli agenti hanno notato un insolito via vai di persone da un appartamento in Via Sebastiano Satta Flores. Dopo aver osservato il primo cliente della giornata, è scattato il blitz.

Scoperta e sequestro

Entrati nell’appartamento, gli investigatori hanno trovato la tenutaria e le sue collaboratrici in attesa dei clienti. Nella camera della maîtresse, sono stati rinvenuti 19 involucri di cocaina e 18 pasticche di ecstasy, oltre a circa 200 euro in contanti. L’appartamento è stato sequestrato e la donna arrestata.

Convalida dell’arresto

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tuttavia, si precisa che l’indagata è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

