Donna fermata a Perugia con patente scaduta da 18 anni e senza assicurazione: maxi multa, quanto deve pagare

Una cittadina italiana è stata multata per oltre 3.400 euro a Perugia per guida senza patente e assicurazione. L’episodio è avvenuto nel quartiere di San Sisto durante un controllo della Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine. La conducente, una donna nata nel 1968, è risultata avere precedenti di polizia. Durante il controllo, è emerso che la patente della donna era scaduta dal luglio 2007 e non era in suo possesso al momento del fermo.

Violazioni riscontrate

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il veicolo non era coperto dalla prescritta assicurazione obbligatoria e risultava gravato da un fermo amministrativo fiscale, rendendolo quindi interdetto alla circolazione. Alla donna sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui la guida senza patente al seguito, la guida con patente scaduta, la guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e la guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Conseguenze

Alla conducente è stato ritirato il documento di circolazione e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo. La somma complessiva delle sanzioni ammonta a oltre 3.400 euro.

Fonte foto: IPA