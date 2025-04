Donna giù dal primo piano a Roma in zona Prati, in casa una persona sotto effetto di sostanze stupefacenti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In zona Prati, a Roma, una donna di 45 anni è precipitata dal primo piano di un appartamento situato in circonvallazione Clodia. La 45enne, di nazionalità brasiliana, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. All’interno dell’abitazione la polizia ha trovato una persona sotto effetto di stupefacenti. Un uomo sarebbe stato rintracciato e denunciato.

Donna precipita dal primo piano a Roma: cosa è successo

La donna, di 45 anni, di nazionalità brasiliana, è precipitata nella mattinata di lunedì 31 marzo dal primo piano di un appartamento situato in circonvallazione Clodia, nel quartiere Prati, a Roma.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia LaPresse, all’interno dell’abitazione, che sarebbe adibito a casa d’appuntamenti, sarebbe scoppiata una lite. Quando la polizia è arrivata sul posto, all’interno dell’appartamento ha trovato una persona transessuale, connazionale della vittima, che sarebbe stata sotto effetto di sostanze stupefacenti.

La donna è precipitata da un appartamento in circonvallazione Clodia a Roma, in zona Prati.

Le indagini finalizzate a stabilire la precisa dinamica dei fatti che hanno portato alla caduta della donna sono in corso.

Come sta la donna precipitata dal primo piano a Roma

La donna precipitata dal primo piano in circonvallazione Clodia è stata soccorsa trasportata in codice rosso in ospedale.

Secondo Agi, non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe di finire su una sedia a rotelle.

Una persona portata in commissariato

In base a quanto riferito dal Corriere della Sera, la persona trovata all’interno dell’appartamento a Roma in cui si è verificata la caduta della donna è stata portata in commissariato.

Denunciato un uomo

Agi riferisce che un uomo è stato rintracciato e denunciato dalla polizia per minacce: sembra che sarebbe entrato nell’appartamento, dove erano solite prostituirsi due persone, litigando con la 45enne e minacciandola.

Quest’ultima avrebbe poi tentato di fuggire lanciandosi dal primo piano, finendo sull’asfalto.